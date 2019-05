El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó explicar el porqué de las gran frustación de la Selección Argentina por no poder conseguir su título. "No juegan en equipo", aseguró y aclaró: "A pesar de tener al maravilloso Lionel Messi".

En una conferencia en Exma 2019, que realizó ayer en Bogotá, Colombia el ex presidente de los Estados Unidos enfatizó que "incluso la gente que creemos que son genios trabajan con otras personas para desarrollar su propio estilo". "En Argentina, a pesar de que Messi es maravilloso, tienen problemas para ganar la Copa del Mundo", deslizó.

Argentina fue subcampeón del mundo en Brasil 2014

En consecuencia, Obama aprovechó el momento y se dirigió a los jóvenes para dejarlos un mensaje: "Mi consejo para los jóvenes es que hay que reconocer que muy poca gente consigue grandes cosas solos. Incluso la gente que creemos que son genios trabajan con otras personas para desarrollar su estilo propio".

A pesar de contal con Lionel Messi -ganador de cinco ediciones del Balón de Oro- la selección argentina no pudo alcanzar el máximo galardón del fútbol internacional de la mano del número 10. La situación más cercana que se vivió fuen en el Mundial de Brasil 2014, cuando llegó a la final contra Alemania pero el resultado terminó 1-0 favoreciendo al país europeo.