Tras la noticia, quien habló fue uno de sus ex compañeros del Bordeaux Diego Rolan. El uruguayo reveló: "Emiliano le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabían qué había pasado".

Este dato aportado por el delantero sudamericano va en tono con lo dicho por Nicolas Pallois, jugador del Nantes que acompañó al argentino hasta el aeropuerto. Según contó, Sala estaba preocupado por el vuelo, ya que había vuelto desde Cardiff en ese mismo avión y el viaje "había sido agitado".

El lunes antes de viajar, el delantero de 28 años realizó un almuerzo con jugadores del Nantes para despedirse. Allí, a pesar de que se mostró contento con su arribo al elenco galo, también se manifestó alarmado por el viaje, debido a su experiencia en el vuelo de regreso a Francia.

En el audio que envió por WhatsApp se lo escuchó decir: "Hola hermanitos ¿cómo andan loquitos locos? Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff... Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben Papá, qué miedo que tengo".