El Real Madrid y el Chelsea preguntaron por él pero el volante argentino Leandro Paredes será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del París Saint-Germain, del fútbol francés, según el diario L'Equipe. Lo celebra Boca, donde se formó, y toman nota los DT que aspiran a dirigir la selección mayor.

PSG habría llegado a un acuerdo con Zenit de Rusia, club actual de Paredes, y pagaría 47 millones de dólares —aunque algunos medios hablan de euros— por el pase del volante de la Selección argentina. El contrato sería por cuatro años y medio y Boca recibirá un porcentaje de la operación por los derechos de formación.

Según L’Équipe, una vez que supere la visita médica correspondiente, el mediocampista de 24 años se convertirá en compañero del rosarino Ángel Di María, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar.

El PSG había mostrado interés en el holandés Frenkie de Jong, de 21 años, pero el futbolista del Ajax firmó finalmente con Barcelona, por lo cual van por el argentino, uno de los doce jugadores que Jorge Sampaoli dejó fuera del mundial de Rusia a último momento.

Cuando quedó fuera de la lista de los 23 que luego fueron al mundial, Paredes publicó en Instagram una foto en la que se lo ve con la camiseta número 5 de la Selección y su apellido en la espalda, junto a un texto en el que mostró su corazón: "La ganas, el deseo y la ilusión de usar esta camiseta eran muchísimas me duele el alma de no poder hacerlo pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos y seguir trabajando para poder usarla más adelante, hoy felicito y les deseo lo mejor a los 23 afortunados que están en ese lugar sé que van a defender y llevar esta Camiseta a lo más alto. Vamos Argentina".

Entre los jugadores convocados a la selección en los últimos años, Gonzalo Higuaín pasó al Chelsea a préstamo, con una opción de compra de €36 millones; Rodrigo De Paul pasaría al Inter por una cifra que estará entre los €30 y los €35 millones; el Zenit habría ofrecido €20 millones por Marcos Acuña; mientras que Lautaro Martínez está en la mira del Betis, una operación complicada porque no es comunitario.