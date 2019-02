La derrota del macrismo a manos del radicalismo en La Pampa fue disimulada por la Casa Rosada en medio de la gira de Mauricio Macri por Asia. El ex futbolista Carlos Mac Allister, el elegido por el Presidente, sufrió una derrota frente a Daniel Kroneberger, quien ayer, en un gesto para distender las tensiones con los socios, fue recibido por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en Balcarce 50.

"No tenía muchas chances", minimizan desde el entorno presidencial al fracaso del ex secretario de Deportes. El primer test electoral del año no salió favorable para el macrismo que busca suceder al gobernador peronista, Carlos Verna, en las elecciones que se realizarán el 19 de mayo. La mala noticia para la Rosada es que el justicialismo irá unido con el candidato Sergio Ziliotto, al lograr un acuerdo de todos los sectores, incluido el kirchnerismo. Lo mismo sucede en Neuquén donde Ramón Rioseco competirá con el Movimiento Popular Neuquino ûcon 60 años en el poder- y el radical "Pechi" Quiroga. El escenario en las dos provincias es similar.

“Si no gana, ‘Pechi’ seguro rompe con Cambiemos”, especulan en la Casa de Gobierno

El malestar con los radicales queda puertas adentro en los despachos e incluso con disputas internas para programar actos con la presencia de Macri. Los organizadores de la agenda política planeaban llevar al Presidente a Neuquén antes de las elecciones del 10 de marzo con el objetivo de acompañar su candidato. Hubo fotos en el verano con el jefe de Estado en el sur y con Peña en la Rosada. El debate comenzó por el análisis que hicieron desde algún sector sobre la veda electoral. La ley provincial prohíbe hacer proselitismo 48 horas antes de la elección. Las dudas eran si Macri debía regirse por esa ley o por la nacional. No sirvió como excusa para evitar la presencia del primer mandatario en la capital para la inauguración del Metrobus. "Lo vamos a hacer después de los elecciones", argumentó la fracción enojada con Quiroga porque llenó la lista de radicales y un PRO recién en el puesto ocho. "No puso gente nuestra en las listas", protestaron en Balcarce 50. "Si no gana, Pechi seguro rompe con Cambiemos", se adelantan antes de una derrota.

El cortocircuito con el radicalismo viene desde que el sector de las boinas blancas empezó a tomar decisiones que molestaron a la Casa Rosada. La resolución del gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de separar las elecciones provinciales de las nacionales tensó definitivamente la relación. Incluso los reclamos de imponer un candidato a vicepresidente para ir en las PASO con Macri.

Córdoba también mostró los problemas internos de la alianza. No hubo acuerdo de una lista en común e irán a internas. El presidente de la UCR local e intendente Ramón Mestre competirá con el jefe de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, el elegido por la Rosada.