Once diputados de distintos partidos de la oposición chilena presentaron en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el ex ministro de Interior Andrés Chadwick por la represión de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

El representante parlamentario del Movimiento Autonomista Diego Ibáñez explicó que la acusación constitucional se divide en "dos capítulos". El primero se refiere a "una grave vulneración de la Constitución y las leyes porque el ministro Chadwick no ejerció todas sus facultades en orden a defender el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica".

Ibáñez consideró que la prueba es que hay "cientos de denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)", que ha registrado cinco homicidios a manos de las fuerzas de seguridad y "más de cien querellas por torturas y tratos degradantes" a las personas detenidas en el marco de las protestas.

El segundo capítulo, ha indicado el diputado opositor, "se han sobrepasado los límites que la propia Constitución establece" para el estado de emergencia. Ibáñez ha afirmado que se violaron derechos fundamentales que siguen estando protegidos incluso con dicha declaratoria, tales como la libertad personal, la inviolabilidad del hogar y el derecho al debido proceso.

Chadwick fue uno de los ocho ministros que fueron cesados el lunes en una remodelación de Gobierno. "Si no lo he hecho bien o he fallado, pido disculpa", dijo Chadwick uno de los pesos pesados del gabinete Piñera tanto en este como en su primer mandato.