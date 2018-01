El zaguero central español Gerard Piqué renovó contrato con Barcelona hasta el 2022 porque es el único club que lo motiva "para seguir en el fútbol", según dijo. "Esta es mi casa, en la vida jamás podría hablar mal de Barcelona. Sólo me motiva jugar aquí. Si me tengo que ir, me iré, pero quiero hacer las cosas bien e ir de la mano de ellos siempre", afirmó Piqué.

El jugador remarcó que no pretende una transferencia. "Si no hubiese renovado, quizás lo hubiese dejado. No tengo motivación. Si no fuera por jugar en el Barça, lo dejaría", agregó.

Y siguió: "Intento ayudar a mis compañeros y ser un ejemplo, aunque sé que en muchas cosas no lo soy, pero soy como soy", manifestó.