El director técnico del seleccionado argentino, Sergio Hernández, opinó que en la final de mañana con España "no hay candidato" para la victoria sino que será "para cualquiera" debido al profundo conocimiento entre ambos equipos.

"Somos dos equipos buenos, con oficio, ganadores, que se conocen muchísimo, y me parece que ya no hay duda de que el partido es para cualquiera de los dos. No hay candidatos, cualquiera de los dos puede ganar e irse feliz, y perder e irse tranquilo por haber hecho las cosas bien", consideró.

Al momento de pronosticar las características del juego, la "Oveja" entendió que España "no va a querer correr" al ritmo que intentará imponer Argentina y que tendrá una postura "estacionada" dentro de la cancha. "España no va a querer correr con nosotros. Creo que van a querer jugar más estacionados, y tendremos que seguir insistiendo con la agresividad, la velocidad y la dinámica", explicó en rueda de prensa tras el último entrenamiento.

Hernández prometió que su equipo no renunciará al estilo con el que llegó hasta la final de China 2019. "Eso fue intencional desde el primer día que nos juntamos, empezamos la preparación entrenando las presiones defensivas en todo el campo, y el ataque rápido y el ataque secundario como primera arma de ataque", dijo.

"Sabíamos que en el Mundial nos íbamos a encontrar con equipos muy poderosos físicamente, mucho más grandes y que nosotros no podemos ir ahí a jugar cinco contra cinco todo el tiempo porque nos vemos en inferioridad de condiciones, por lo que hemos adoptado ese libreto de manera tal que hemos llevado a todos los equipos a jugar a esa...", reprodujo la agencia Efe.

"Todos han intentado lo contrario, desde Rusia, Venezuela, Polonia, Serbia, Francia... salvo Corea, que nos jugó de igual a igual. Los demás intentaron que el partido se juegue solo en cuartos de cancha, y nosotros hemos doblado ese brazo gran parte de los minutos y los hemos llevado a jugar en todo el campo. Creo que mañana va a pasar exactamente lo mismo", concluyó.

Argentina y España jugarán mañana desde las 9 en el Wukesong Sport Center de Beijing en busca del segundo título mundial después de sus respectivas consagraciones en Argentina 1950 y Japón 2006.