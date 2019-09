Los taxis patentados en el año 2009, que al cumplir 10 años deben dejar de circular por las calles porteñas, podrán continuar trabajando durante 2020 gracias a una excepción al Código de Tránsito aprobado hoy por la Legislatura local, que contempla la dificultad de cambiar de modelo debido a la crísis económica que afecta al país, a lo que, en el caso particular, hay que sumarle el surgimiento de nueva competencias, como UBER, la empresa de transporte que funciona a través de una aplicación móvil.

La iniciativa, aprobada por unanimidad, impulsa una "prórroga de los vencimientos de las licencias de vehículos de 2009 de manera excepcional por un año, para que los mismos puedan seguir prestando servicio durante el 2020".



"Es un proyecto del jefe de Gobierno, con una cláusula transitoria para una prórroga de un año a los vehículos del 2009 que vencen este año. Hasta el día de hoy, muchos vehículos del 2009 no han renovado su unidad por la situación económica. Ya hay vehículos que no están circulando por esa imposibilidad", comentó la presidenta de la comisión de Tránsito, Cristina García, de Vamos Juntos.

En la Ciudad, de acuerdo al Código de Tránsito y Transporte vigente, los vehículos que prestan el servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con taxímetro no pueden superar los diez años de antigüedad.

"En el transcurso del año corriente, la cantidad de vehículos que no ha renovado material es grande. En total, hasta los primeros días de septiembre, hay 1.091 vehículos modelo año 2009. De no realizar alguna medida excepcional, se verán perjudicados aquellos licenciatarios que no pueda cambiar el modelo del vehículo en lo que resta del año 2019", se explicó en el proyecto.

Desde el Poder Ejecutivo se afirma que se ven obligados "a realizar políticas que contemplen los esfuerzos de los licenciatarios que durante todos los años han prestado servicio y aprobado las verificaciones técnicas vehiculares obligatorias".

Por ello, la propuesta plantea la habilitación de los taxis que en 2020 van a cumplir los diez años de antigüedad.

"La necesidad de renovar los vehículos es un requisito importante para poder cumplir con los parámetros de calidad y de servicio. No obstante, no son los únicos requisitos para mantener la calidad del servicio", consideró el proyecto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.