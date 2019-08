Mientras Boca y River debaten la posible y por ahora negada descalificación del club de Nuñez de la última final de la Copa Libertadores ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) programó los días y horarios de las próximas tres jornadas de la competencia local y decidió que el próximo "superclásico" se jugará el domingo 1 de septiembre, a las 17, en el estadio Monumental. Hay polémica.

En una conferencia de prensa para hablar del partido contra Cerro Porteño, de Paraguay, el defensor de River Plate Javier Pinola advirtió que el equipo debe mantener la fortaleza mental y anímica ya que "todos" intentarán derrotar "al campeón de América".

Boca, como se sabe, pidió a la Conmebol descalificar a River y arrebatarle el campeonato, lo que le fue negado y ahora se debate en el TAS.

Pero, más allá de las chicanas, que estarán a la orden del día, el entrenador Marcelo Gallardo se quejó de no estar en "las mismas condiciones" con Boca Juniors para el Superclásico tras conocerse el calendario de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, a jugarse entre el 20 y 29 de agosto.

"Me enteré hace un momento de las fechas, que ya se han designado. Creemos que no estamos en igualdad de condiciones por el partido con Boca. Hay un día, una diferencia que es sumamente importante. Veremos si Conmebol toma en cuenta ese partido", apuntó el "Muñeco" en la conferencia de prensa.

La Confederación Sudamericana de Fútbol estableció que River, actual campeón de la Libertadores, se enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay los jueves 22 y 29 de este mes, por lo que tendrá un día menos de descanso que Boca para el partido del domingo 1 de septiembre, por la sexta fecha del campeonato local.

De hecho, Gallardo se refirió al rival paraguayo, más allá de la lejanía del primer encuentro, y analizó: "No teníamos preferencia y esperábamos a cualquier porque a esta altura es lo mismo. Es un cuarto de final y es decisivo, de todas manera encontraste con rivales del propio país es más incómodo y se siente que el estrés es mayor. Pero estábamos preparado para cualquiera y no hay ventajas”.

De cara al posible equipo del domingo contra Lanús, a las 17:45, en el estadio Monumental, el entrenador prefirió obviar los nombres aunque anunció la ausencia del delantero Lucas Pratto en la nómina de concentrados para que "se ponga bien" y aseguró que el resto "está en igualdad de condiciones".

Por otra parte, el entrenador habló sobre la recuperación del volante Leonardo Ponzio, en duda por una sobrecarga muscular, y adelantó que esperarán a ver "cómo se recupera", al igual que el defensor Lucas Martínez Quarta, a quien "no" arriesgarán si "no llega a tiempo".

De hecho, al central se refirió y detalló: "Sufrió una pequeña sobrecarga de la nada, en el inicio del entrenamiento. No creemos que sea nada grave, pero vamos a hacer estudios para tener referencias más claras. En base a eso, estará en la misma situación que el resto. Si no está en condiciones de jugar en dos días, no lo va a hacer. Estamos sufriendo bajas importantes que no nos permiten estar con el plantel completo".

Además, Gallardo hizo un balance de la llegada del lateral derecho chileno Paulo Díaz, que ya se entrenó este viernes con el grupo y realzó: “Está feliz de estar en este club lo tenemos y se va a adaptar porque es un jugador muy competitivo y a nivel internacional. Estamos contentos más allá de lo qué pasó por ahí con los tiempos. Una de sus virtudes es hacer goles de cabeza y va bien tiene intuición y es un aporte más, es un refuerzo para jugar de marcador central”.

"En este caso se hizo larga la espera, pero siempre fuimos estables a la hora de los mercados porque hay un plantel armado y vamos viendo. En este mercado de pases hay cosas que no se pueden prever, pero acá nadie se quiere ir y eso lo siento", concluyó acerca de los rumores que indican las posibles partidas del arquero Franco Armani (América de México) y Pratto (Flamengo de Brasil).

River comenzó el campeonato con un empate ante Argentinos Juniors por 1 a 1 como visitante y el domingo será local contra Lanús, en lo que marcará su debut en la Superliga con su público, desde las 17:45.