Esperó el tiempo que creyó oportuno para hacer el anuncio de algo que tenía bien masticado desde hacía tiempo, más allá de que su decisión golpeó en el grueso del deporte argentino como un cimbronazo. Pero no, no. Puertas adentro en el ambiente del hockey sobre césped, su renuncia al Seleccionado nacional masculino, ese al que supo llevar a la gloria de un podio dorado olímpico y al Nº1 del ranking mundial, no fue sorpresa. El motivo fue su intención y la de la Confederación Argentina de Hockey de empezar una nueva era, marcada por el ambicioso proyecto de convertir a la CAH en la institución más grande del mundo entre sus pares.

Carlos "Chapa" Retegui hizo despertar a todos ayer con la noticia, eligiendo bien temprana la madrugada y el vehículo de las redes sociales para decir que su ciclo al frente de Los Leones está terminado.

En una carta publicada en su cuenta de Facebook, la cual luego compartió en Twitter, el Chapa dio a conocer su decisión. "Hoy ha llegado la hora de nuestra despedida. Sí, la despedida del mejor equipo del mundo", señaló.

Como DT del equipo que obtuvo la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 2016, venía de comandar la primera parte de la pretemporada en Mar del Plata y en estos días continuaba trabajando en el CeNARD, de cara al gran objetivo de 2018, el Mundial que se jugará del 28 de noviembre al 16 de diciembre en Bhubaneswar, India.

"Hoy siento que lo que siempre pregoné, el equipo por sobre el individuo, y brindarse totalmente por el mismo, merece un entrenador que esté a la altura de las circunstancias, un entrenador al 101 por ciento para seguir cosechando éxitos y nuevas experiencias", apuntó Retegui, sin mencionar que su cabeza está puesta desde hace un tiempo largo en trabajar desde otro lugar para el desarrollo de un hockey aún más competitivo internacionalmente y más desarrollado en todos los rincones del territorio del país.

"Hoy tomo esta difícil decisión por el bien de todos. No fue fácil a pesar de esta relación fraternal que tenemos. Tuve que hacer prevalecer la cabeza por sobre el corazón", agregó.

Al final del comunicado Retegui escribió la frase "Somos de Oro" con banderas de Argentina a ambos costados del dicho y estampó su firma.

El ex jugador de San Fernando y del Seleccionado nacional acordó con el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey, encabezada por Miguel Grasso, pasar a ocupar el rol de head coach quedando a cargo de todos los destinos de los seleccionados nacionales, incluyendo una participación muy activa para los representativos que tomarán parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud a llevarse a cabo en Buenos Aires el próximo mes de octubre.

Por lo pronto, Los Leones jugarán entre el 3 y el 9 de marzo de la prestigiosa Sultán Cup en la ciudad de Ipoh, Malasia, donde ya tendrán a la cabeza del nuevo cuerpo técnico a Alejandro Verga, ex jugador de GEBA y el seleccionado, radicado desde 2001 en Holanda donde ya ha dirigido a tres equipos.

Bajo la conducción de Retegui, Los Leones fueron por primera vez podio en un Mundial, con el tercer puesto en la Copa del Mundo 2014 en La Haya (Holanda), ganaron la presea dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y obtuvieron la medalla de plata en la Liga Mundial de 2017, en Bhubaneswar, además del resonante oro en Río el 18 de agosto de 2016 venciendo 4-2 a Bélgica en la final.