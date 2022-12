La vida en las favelas de Brasil es compleja. Cientos de familias crecen en medio de una extrema pobreza, violencia y venta de drogas. Justamente, en dichas regiones urbanas crecieron grandes estrellas de la selección brasileña que tuvieron que vivir el día a día, tratando de evitar este tipo de problemáticas sociales.

Uno de ellos fue el actual delantero titular de la Canarinha, Richarlison de Andrade, con una infancia bastante delicada. Su vida dio un giro de 180 grados: pasó de vender helados cuando era un niño a decir presente en el Mundial Qatar 2022 con el seleccionado brasileño y soñar con obtener la Copa del Mundo. El fútbol lo salvó y su habilidad -acompañada por un buen comportamiento- le regaló la posibilidad de jugar en Europa y representar a su país.

De todas formas, el camino no fue para nada sencillo. "Mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo", aseguró en diálogo con el Diario As. Por ende, el futbolista del Tottenham debió trabajar desde chico "vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa y trabajaba en el campo para ayudar a mis padres".

Richarlison en Nova Venécia, su tierra natal

No obstante, Richarlison relató que el ambiente en el que se rodeó fue muy peligroso tanto para él como para su familia. "Vivíamos en una zona pobre y peligrosa de la ciudad (Nova Venécia). Vi muchas cosas malas como drogas, violencia", señaló. Incluso, muchos de sus amigos de la infancia "terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e, incluso, algunos murieron".

En cuanto a la situación social en Nova Venecia, el atacante, que dio sus primeros pasos en el Fluminense, brindó detalles al Diario As sobre un hecho que marcó su infancia. "Volví de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que yo estaba vendiendo drogas en su área. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó", explicó, aunque luego tuvo la tranquilidad para aclarar que no era un vendedor de drogas.

El fútbol acompañó a Richarlison a lo largo de su compleja infancia

Richarlison y su costado más humano

A pesar del paso de los años, su fama en la Premier League y la preponderancia en la Selección de Brasil, Richarlison no se olvida de sus raíces y siempre mostró disponibilidad para ayudar a quienes más lo necesitan en Nova Venécia. "Si existe la posibilidad de hacer una pequeña diferencia en la vida de alguien, no lo piense dos veces. ¡Gracias, una vez más, Nova Venécia y toda la región!", publicó en su cuenta de Instagram, justo después de donar 6,4 toneladas de alimentos para los niños y niñas de su tierra natal.

Además, es embajador de la Universidad Pública de Brasil y se encarga de convocar a personalidades y empresas a realizar donaciones. Justamente, en esta causa donó los botines que utilizó en las semifinales de la Copa América 2021 ante Perú. También, durante la pandemia del coronavirus, donó 500 viandas de comida para los habitantes de Nova Venécia las cuales incluyeron elementos de aseo y para limpieza de las casas.

Por otro lado, el delantero de 25 años no dejó de lado la importancia por la educación en Brasil. Solicitó ayuda para que los estudiantes brasileños participaran de las Olimpiadas de Matemática.

Richarlison sufrió el rechazo, pero su habilidad le dio una nueva esperanza

La infancia de Richarlison le dio un empujón de cara al futuro. "Me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos", destacó. Tal es así que "El Pombo", apodo que hace alusión a su corte de pelo, pasó en 2017 a jugar en el Watford de la Premier League -su primera experiencia fuera de casa-.

A partir de allí, la vida lo llevaría por el mejor de los caminos. Un año después, Everton lo contrató a cambio de 45 millones de euros. Hoy en día, juega para el Tottenham, club que invirtió 69,5 millones de euros para contratarlo, y es uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos en la presente temporada 2022/2023. Pero, sus inicios en el fútbol no fueron para nada sencillos.

"Pombo" es una de las figuras del Tottenham

"No me alcanzan los dedos de las dos manos para contar el número de clubes que me han rechazado. Estuve a punto de dejar el fútbol, pero levanté la cabeza y me fui a Belo Horizonte, solo con el dinero del pasaje de ida para la última prueba que tenía, en el América MG", relató. Si no pasaba la prueba, no tenía dinero para volver a Espíritu Santo. "Di la vida aquella mañana y aprobé. Si hubiera desistido después del primero no, no hubiera llegado donde estoy", marcó.

Fluminense, el primer club de Richarlison

También fue muy importante tomar como ídolo a un tal Ronaldo Nazário, uno de los delanteros más temidos en la historia de este deporte. Campeón del Mundo en dos oportunidades con la Selección de Brasil, "Pombo" entendió que seguir sus pasos era un aporte para alcanzar su sueños.

"Fue un fuera de serie y merece ese apodo (Fenómeno). Tuve el placer de conocerlo y fue una gran emoción. Antes de cada partido hago siempre el mismo ritual en el ómnibus: agarro la tablet y pongo videos con sus goles para ir calentando", dijo en la entrevista con As.

Valió la pena el rechazo de los clubes y el esfuerzo invertido. Richarlison fue parte de la conquista de Brasil en la Copa América 2019 y en la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. No es poco y menos con tan sólo 25 años de edad. Juega en uno de los mejores clubes de Europa y representa a su selección en Qatar 2022. Todo esto fue posible, gracias a no dejarse llevar por las malas influencias y, por sobre todas las cosas, no olvidar donde se construyeron sus sueños.