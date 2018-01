Un calendario apretado por varias competencias y por el parate obligado del Mundial le marcan la pauta a River de acelerar sus negociaciones por refuerzos, máxime teniendo en cuenta que su plantel retomó los entrenamientos en su predio de Ezeiza y que este sábado partirá hacia Miami para realizar allí el grueso de su pretemporada.

Por todo, ello, el tiempo corre en el cuartel millonario, que en apenas 24 horas cerró la renovación de su DT Marcelo Gallardo y también la incorporación de su primer refuerzo del año, el arquero Franco Armani.

River comenzará oficialmente a competir el domingo 28 de este mes, a las 19.15, en el estadio Tomás A. Ducó frente a Huracán, en la primera de sus 15 fechas que le restan de la Superliga, a las que deberá sumar la final de la Supercopa Argentina ante Boca (en principio el 14 de marzo) y los 6 partidos de la primera fase de la Copa Libertadores de América.

El Millonario llegará al Superclásico del 21 de este mes en Mar del Plata con un amistoso encima

En las negociaciones con el Atlético Nacional de Medellín por Armani se acordó el pago de los u$s4.000.000 de la cláusula de rescisión del arquero, quedando en suspenso la respuesta del San Pablo de Brasil a un nuevo intento por Lucas Pratto, más allá de que el club brasileño no tendría intenciones de transferir al delantero, quien sí desea regresar a Argentina.

El valor de la cláusula, en un principio el acuerdo, será de 3.800.000, pagados en una primera cuota de 3.000.000 y una segunda de 800.000.

Los trabajos de pretemporada en Miami serán hasta el jueves 17 del corriente, con un amistoso el día previo a la partida ante Independiente Santa Fe de Colombia, para luego regresar al país y enfrentar su primer compromiso de verano ante Boca, en Mar del Plata, el lunes 21.

Armani, de 31 años, obtuvo 13 títulos con Nacional de Medellín, incluida la Copa Libertadores 2016. Surgido de la cantera de Central Córdoba de Rosario, pasó por Estudiantes de La Plata antes de debutar en Ferro, en la B Nacional de Argentina. Luego fue a Deportivo Merlo, donde sus buenas actuaciones lo llevaron a Colombia.

Ayer, el club colombiano despidió al arquero en su cuenta de Twitter: "Los ídolos nunca parten. Es un hasta pronto, Franco. #ArmaniParaSiempre. A la banda cruzada @carpoficial llega el Verdolaga más veces campeón. A Franco y a su nuevo club muchos éxitos".

El anuncio de la llegada de Armani fue confrimado por el presidente Rodolfo DOnofrio en la conferencia de prensa en la que se hizo oficial la renovación de Gallardo, con un particular elogio del directivo para el entrenador. "Hemos firmado un contrato por cuatro años con el mejor entrenador del país, no quiero decir de América, ni del mundo para ser modesto, pero no hay dudas que es el mejor de Argentina", sostuvo DOnofrio.