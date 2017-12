El delantero del Seleccionado argentino de fútbol Sergio Agüero, opinó que Argentina debe respetar a los rivales que le tocó en el sorteo de grupos para el Mundial de Rusia 2018.

"Argentina tendrá rivales que no son fáciles. Islandia no juega mal, es un equipo ordenado; Croacia es un equipo muy completo, y Nigeria puede complicar", aseguró el Kun.

Por otro lado dijo que intentará mejorar su rendimiento respecto de los mundiales anteriores.

"Quiero llegar de la mejor manera a Rusia y hacer las cosas que no pude en otros mundiales. Eso no me lo puedo reprochar toda la vida y por suerte el fútbol da revancha", apuntó.

Agüero, que concluyó diciendo que los favoritos al título con Francia, Alemania y Brasil, jugó los mundiales de Sudáfrica 2010 (tres partidos) y Brasil 2014 (cinco partidos), pero no marcó goles.