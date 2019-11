Se trataba, sin dudas, del acontecimiento deportivo del año en Argentina, con dos de protagonistas que pudieron haber tenido una rivalidad mucho más extensa y reñida: Juan Martín Del Potro y Roger Federer. iban a jugar un partido exhibición en Buenos Aires que, al final, no podrá ser: Del Potro no jugará la exhibición con Federer: "La rodilla no está para un esfuerzo semejante". Será reemplazado por el alemán Alexander Zverev.

Desde aquel emocionante triunfo de Del Potro sobre Federer en la final del US Open 2009, después que el tandilense levantara un 1-2 en sets, algo considerado casi imposible frente al Rey del tenis, todos se ilusionaron.

Lo impidieron esa serie de cinco intervenciones quirúrgicas a que fue sometido Juan Martín, que lo marginaron más de la mitad de su carrera y que provocaron las declaraciones de Nadal, Djokovic y el propio Federer, en el sentido que no hubiesen sido tres, sino cuatro, los grandes protagonistas de la época.

Iban a ser nada menos que 124 títulos, 21 Grand Slams, y 2 Copa Davis, los que se desplazarán por la pista del Arena Parque Roca el próximo 24 de noviembre.

Ahora, el público se entusiasmaba con un Delpo jugando sobre el puente que lo trasladaría desde su último paro, a un destino expectante para el próximo año. Se esperaba un espectáculo inolvidable.

El sueño no se hace realidad

Pero si una mala noticia tenía que irrumpir en el mundo del deporte lo hizo hoy con el anuncio de Del Potro, quien confirmó que no podrá participar de la exhibición con Federer porque la rodilla derecha, la cual se operó en junio por una fractura de rótula, "no está para un esfuerzo semejante".

"Creo que ustedes se merecen un partido de buen nivel y de alta calidad, y yo hoy no estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr, y por respeto al esfuerzo que hicieron para estar en el evento lo mejor es correrme", explicó en un video que publicó en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Según explicaron fuentes de la organización a NA, su reemplazante será el alemán Alexander Zverev, quien acompañará a Federer en el resto de los partidos en Latinoamérica en Chile -19 de noviembre-, Bogotá -el 22-, Ciudad de México -el 23- y Quito -el 24-.

Todavía no hay decisión sobre si Del Potro participará de las actividades sociales extra que estaban previstas en el marco de la visita de Federer.

Sin dudas, la baja de Del Potro significa un golpe para los fanáticos albicelestes que soñaban con volver a ver un duelo entre los finalistas del US Open 2009, que ganó el tandilense, pero a cambio podrán disfrutar de un encuentro de altísimo nivel entre la vigencia de Federer y la actualidad de Zverev el próximo miércoles en el Arena Parque Roca.

"A pesar de estar haciendo todo lo que me recomiendan los médicos todavía no estoy en condiciones de jugar. Seguiré entrenando, rehabilitando para volver lo antes posible", se lamentó Del Potro en su mensaje.