Para el momento más esperado de los premios The Best que la FIFA entregó ayer en Londres fue Diego Maradona quien subió al escenario con el brasileño Ronaldo, campeón del mundo con su país en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. La dupla responsable para develar el galardón más esperado del acto realizado en el London Palladium, engalanó la entrega obligando a imaginar lo que juntos hubiesen sido en una cancha, a partir de la confesión del ex crack brasileño: “¡Cómo me hubiera gustado jugar contigo, hermano!”, le dijo Ronaldo a Diego apenas enfrentaron los micrófonos del atril.

Maradona, con mucha simpatía, devolvió la gentileza y le pidió a su compañero que presentara a los ternados para que la organización ejecutara un video que resumía los logros de cada futbolista.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, les acercó la estatuilla, y Ronaldo puso la cuota de suspenso con la frase: “El ganador es...” y Maradona le puso fin al misterio.

Quién si no él para ser el encargado de anunciar al portugués Cristiano Ronaldo como ganador del premio The Best al mejor jugador del mundo en la pasada temporada, por encima de Lionel Messi y el brasileño Neymar, los restantes miembros de la terna.

Ronaldo, de 32 años y máximo favorito en la previa, resultó vencedor por segunda vez consecutiva en la terna que compartió con Messi y el brasileño Neymar, elegido por entrenadores, capitanes de seleccionados, periodistas y fanáticos.

“Agradezco a quienes votaron por mí, a Messi y Neymar por estar acá. Los compañeros de Real Madrid y selección, fue un año extraordinario. Agradezco a mi familia, es un momento único en mi carrera y saludo a todos mis faná- ticos en el mundo; gracias por el apoyo”, manifestó Cristiano cuando recibió el galardón luego del anuncio de Maradona y Ronaldo.

Así, el crack del Real Madrid de España logró su séptima distinción como mejor futbolista del planeta porque ganó en cuatro oportunidades el Balón de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016), uno denominado FIFA World Player (2008) y dos veces The Best (2016 y 2017).

La puja entre CR7 y Messi, quien no asistió a la primera edición celebrada en enero de este año en Zúrich, continuó vigente en la noche londinense y el portugués, una vez más, se hizo acreedor del premio. Durante la gala, se saludaron amablemente, expresaron respeto, admiración y compartieron la primera fila junto con sus respectivas parejas y Neymar.

Messi fue superado en la estadística por Ronaldo ya que acredita seis trofeos con cuatro FIFA Balón de Oro (2010, 2011, 2012 y 2015), en la época de fusión entre el ente que regula el fútbol mundial y la revista francesa France Football, un Balón de Oro (2009) y un FIFA World Player (2009).

De la gala no solo participaron Maradona y Messi, sino que también estuvieron presentes otros argentinos en la ceremonia fueron el presidente de la AFA, Claudio Tapia; los ex futbolistas Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y David Trezeguet; el actual DT de Tottenham, Mauricio Pochettino, y el ex campeón mundial en Argentina ‘78 Osvaldo Ardiles.

En el rubro más esperado detrás de la elección del mejor futbolista del planeta, el director técnico del Real Madrid campeón de la Liga Española y de la Champions League era una fi ja: Zinedine Zidane fue elegido.

De este modo, el francés se convirtió en el primer hombre de la historia en recibir el Balón de Oro al mejor jugador del mundo (en 1998, tras el Mundial jugado en su país) y ser reconocido por FIFA como el mejor DT, en esta edición.

Zidane, segundo el año pasado, se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea), después de una campaña en la que el Real Madrid también ganó las Supercopas de España y de Europa.

El equipo ideal, con cinco jugadores del Real Madrid

■ Un pasaje de la entraga de los premios fue destinado al equipo ideal que eligió la FIFA para otro apartado de los Premios The Best, en el cual el único argentino elegido fue Lionel Messi. Real Madrid fue el equipo con más futbolistas en el equipo, con cinco. El equipo ideal elegido fue Gianluigi Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta; Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Cada uno recibió un trofeo y formaron como un equipo.

Maradona y Messi se saludaron previo a la entrega

Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los máximos exponentes del fútbol argentino en la historia, se reencontraron en el marco de la entrega de los premios The Best.

El ex capitán y DT del Seleccionado argentino y el actual dueño del brazalete albiceleste se saludaron afectuosamente en la previa del inicio del evento realizado en el teatro London Palladium, de Londres.

Maradona fue quien se acercó a espacio que en la primera fila ocupaba Messi para saludarlo y terminar conversando y riendo por espacio de unos minutos.