El entrenador Marcelo Gallardo es mencionado en España como candidato a sustituir a Ernesto Valverde al frente del Barcelona, aunque allegados al "Muñeco" negaron aquí haber recibido algún tipo de ofrecimiento.

"Nada. Ni formal ni informalmente. Ninguna comunicación", así de tajante le respondieron a NA desde el entorno del "Muñeco", que tiene contrato vigente con River hasta 2022.

Sin embargo, varios medios españoles indicaron que Gallardo está entre los posibles sucesores de Valverde en caso de que el club decida prescindir de sus servicios.

En la elección de The Best, Lionel Messi colocó a Gallardo como tercer candidato a mejor entrenador, por detrás de Mauricio Pochettino y Josep Guardiola, a quien puso primero en su lista de favoritos.

Con este escenario, el popular programa madrileño "El Chiringuito" lanzó la posibilidad, aunque por ahora parece ser sólo una especulación.

Messi no es el único jugador relacionado con el Barcelona que habla bien del DT de River. Hace un mes, Xavi, actual volante del Al Sadd de Qatar, no lo descartó como posible entrenador del Barça: "Gallardo juega el fútbol que le gusta al Barcelona", afirmó.

Y explicó: "Gallardo ya me gustaba cuando jugaba, un jugador con mucho talento, que seguramente tenía que pensar porque no era muy fuerte físicamente. Creo que es una persona inteligente, que piensa y que quiere jugar al fútbol que nos gusta en Barcelona por lo tanto le espera un futuro muy bueno, me parece una persona que tiene una gran personalidad y que está destinada a triunfar", señaló.

Si bien sólo se trata de versiones y no hay ninguna negociación iniciada, el mundo futbolístico sabe que el entrenador de River, con contrato hasta diciembre de 2021, suele hacer balances cada fin de año y analizar su motivación para continuar al frente del proyecto.