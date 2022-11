Cuando se trata de hacer apuestas en la Argentina, cada vez son más las posibilidades que tenemos en el mercado a nuestra disposición. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las casas de apuestas sean adecuadas para nosotros. Muchos usuarios prefieren apostar en casas conocidas como bet365, lo cual generalmente es una decisión acertada. Para que te sea más fácil determinar realmente cuándo una casa de apuestas merece tu confianza, te vamos a dar las tres razones principales que debes valorar al respecto, a fin de descartar aquellas que no cumplan lo que esperas de ellas.

#1 Existencia de licencia

En los últimos tiempos las diferentes provincias de la Argentina están empezando a emitir licencias tanto para las salas de casino como para las casas de apuesta online. Recordemos que estas competencias están transferidas directamente a las provincias, a diferencia de lo que pasa en otros países cuyas autoridades del juego son las que suelen mantener a nivel nacional las competencias correspondientes a la emisión de tales licencias. En consecuencia, siempre será recomendable elegir para apostar una casa de apuestas que cuente con una licencia válida y emitida por la provincia correspondiente en la que nos encontremos.

Entre las provincias que actualmente han regulado este tipo de apuestas tenemos las siguientes:

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

San Luis

Misiones

Chaco

Neuquén

Tucumán

Entre Ríos

En total, son 14 las provincias argentinas que ya han tomado medidas para el registro correspondiente del juego línea en cualquiera de sus formas, así que si resides en alguna de ellas, lo más conveniente para ti es que precisamente apuestes en salas que cuenten con una licencia oficial para tu lugar de residencia. Algo que te garantizará que esa página web es de calidad y que tanto tus datos personales como tu dinero van a estar en un sitio seguro.

#2 Oferta de eventos y mercados

Una vez que hemos descartado aquellas casas de apuestas no autorizadas y que pueden suponernos un problema de seguridad, es momento de elegir aquellos juegos de los que queremos disfrutar. Así que, antes de elegir una casa de apuestas para empezar a realizar tus pronósticos, es conveniente que verifiques todos los deportes y todos los mercados a los que quieres jugar. Generalmente, esto no te va a suponer problema si lo tuyo son las apuestas en fútbol, en tenis o en baloncesto, dado que prácticamente todas las casas de apuestas cubren las ligas de casi cualquier país y ofrecen una enorme variedad de eventos a la hora de jugar. Pero en caso de que quieras probar suerte en deportes menos conocidos, en eSports o en países que no sean los habituales sí te conviene verificar que la casa de apuestas en la que quieres probar suerte incluye esta oferta entre su catálogo.

Una vez que está revisando todo este mercado, también es conveniente echarle un vistazo a las cuotas de las apuestas a las que puedes acceder. En líneas generales, casi todas las casas de apuestas que operan en la Argentina suelen tener unas cuotas muy similares, aunque es cierto que en algunos casos estas son levemente mejores en ciertas casas de apuestas. Si antes de escribirte en una de ellas realizas un pequeño análisis, te será más fácil elegir la que te resulte más rentable por ofrecer cuotas más generosas.

#3 Promociones y bonos

Para cerrar nuestros consejos llega el momento de hablar de las promociones y bonos que las casas de apuestas ofrecen a los usuarios. Dada la creciente competencia derivada de la llegada de las casas de apuestas a las diferentes provincias de la Nación, prácticamente todas ofrecen a los usuarios diferentes bonos de bienvenida y otras promociones atractivas para animarles a firmar con su casa de apuestas en concreto. Así que esta es una buena oportunidad de añadir más plata a tu monedero y poder jugar más ingresando menos.

Eso sí, no te dejes deslumbrar solo por los grandes números y revisa también cuáles son las condiciones específicas de los bonos de cada casa de apuestas. Algunas exigen jugar un cierto número de veces en importe que te pagan de bono, de modo que cuánto mayor sea este requisito más tendrás que jugar para intentar sacar ganancias. También conviene tener en cuenta los plazos y el tipo de apuestas que suman para ese requisito de apuesta, lo que puede hacer más difícil liberar las posibles ganancias.