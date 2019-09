El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente las prácticas comerciales de China en la Asamblea General de Naciones Unidas, diciendo que no aceptaría un "mal acuerdo" en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.

Trump dijo que Beijing no había cumplido las promesas que hizo cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 y estaba usando prácticas depredadoras que le habían costado millones de empleos a Estados Unidos y a otros países. "China no sólo no ha adoptado las reformas prometidas, sino que adoptó un modelo económico que depende de enormes barreras en el mercado, fuertes subsidios estatales, la manipulación de divisas, el dumping de productos, las transferencias forzadas de tecnología y el robo de propiedad intelectual y también de secretos comerciales a gran escala", dijo Trump. "En lo que respecta a Estados Unidos, esos días han terminado", añadió.