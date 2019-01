Twitter quiere ser una compañía audiovisual. Lleva meses realizando movimientos en este sentido y no sólo emite programas y eventos con carácter exclusivo en Estados Unidos, sino que en otros mercados, también lleva a cabo este tipo de iniciativas.

Ahora va por una de sus grandes apuestas, realizará retransmisiones de partidos de la NBA en Estados Unidos. Twitter ya poseía derechos de emisión de algunos encuentros, pero esta nueva alianza es mucho más novedosa. Será un antes y un después para los tipos de contenidos audiovisuales que pueden llegar a la red social.

Twitter va a experimentar con las retransmisiones de la liga estadounidense de básquet de forma gratuita. El acuerdo firmado con la NBA supone revolucionar la manera en la que se emiten los partidos a través de la red social y cómo se interactúa con los usuarios durante ellos. Este año emitirán la segunda parte de 20 partidos de la NBA. Lo importante no es el partido en sí, sino lo que se experimentará. En lugar de emitir el partido como una televisión tradicional, la cámara de Twitter ofrecerá un ángulo completamente distinto. Lo que pueda verse en Twitter será seleccionado por los propios tuiteros. La cámara se fijará en un único jugador, a quien seguirá durante toda esa segunda mitad del partido. Serán los usuarios los que voten a través de la cuenta @ NBAonTNT, durante la primera mitad del encuentro, a quién quieren que se dirija la cámara de Twitter en la segunda mitad.

Prueba de fuego

La primera retransmisión de este tipo se realizará el 17 de febrero, con la celebración del Juego de las Estrellas y durante el desarrollo de la primera ronda de finales. La NBA, que tiene más de 27 millones de seguidores en Twitter, afirma que la cifra es la más alta entre cualquier liga deportiva en el mundo.

Según han confirmado las partes implicadas, de momento solo estará disponible esta opción para los usuarios de Twitter de Estados Unidos aunque, si el proyecto funciona correctamente, no se cierran las puertas a que se abra el abanico con respecto a más países que siguen la NBA.

La red social también anunció que está probando dos nuevas herramientas: una para que los internautas puedan marcar su estado (disponible, no disponible, no molestar, etc.) y otra para crear tuits que "ayuden a romper el hielo" y desencadenen conversaciones sobre determinados temas. El objetivo de la NBA con este acuerdo es el de fidelizar al target más joven (que quizás no está abonado a ninguna plataforma de pago para seguir la liga) y encontrar ese punto interactivo y de experiencia social que tanto se consume hoy en día.

Se trata de un experimento curioso y muchos se frotan las manos para ver el resultado final.