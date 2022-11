Luego del partido de Argentina y México en la fase de grupos en la Copa del Mundo, se viralizó un video en el que se lo puede ver al capitán de la albiceleste, Lionel Messi, festejando con sus compañeros el tan sufrido triunfo de la Selección luego de haber perdido contra Arabia Saudita en el primer encuentro del Mundial.

Allí, en el medio de la euforia y el desorden del vestuario, Messi está pisando una camiseta mexicana. Después de ese episodio, el boxeador del país latinoamericano Saúl "Canelo" Álvarez comenzó a publicar una serie de tweets en donde acusó al rosarino de estar "limpiando el piso" con la camiseta azteca, para luego amenazarlo explícitamente: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre".

Twitter no dejó pasar las violentas expresiones de Álvarez contra Messi y las reemplazó por una leyenda que dice: "Este Tweet violó las Reglas de Twitter".

Las políticas de cumplimiento de la red social de Elon Musk detallan el procedimiento: "En el período que transcurre entre que Twitter toma una medida de control del cumplimiento y la persona elimina el Tweet en cuestión, ocultamos el Tweet para que el público general no pueda verlo" y continúa: "Reemplazamos el contenido original con un aviso en el que se indica que el Tweet ya no está disponible porque incumplía nuestras reglas. Además, esta notificación estará disponible durante 14 días después de la eliminación del Tweet".

Canelo usó otra vez la red social luego de las sanciones, pero para pedir disculpas: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí".

Muchas fueron las figuras argentinas que salieron a defender al astro argentino, una de ellas fue el boxeador Chino Maidana, quien se pronunció en sus redes sociales este martes con una sugerente publicación en la que se lo puede ver con una careta de Messi con la descripción: "Vamos Messi!!! Se para de mano con cualquiera".

Otro de los personajes que defendieron públicamente al 10 fue su excompañero y amigo, Sergio "Kun" Agüero, quien de hecho tuvo un cruce con el mexicano también por redes sociales.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

En este caso, el ex jugador de Barcelona a djudicó el descuido de Messi con la camiseta a la efervescencia del triunfo ante el país azteca, lo cual es muy común luego de cualquier celebración de vestuario. Sin embargo, Canelo le contestó: "Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron."