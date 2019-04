Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo en Argentina 1978, aseguró que se considera "el mejor arquero de los últimos 50 años", al repasar su carrera con motivo de cumplirse este miércoles 1 de mayo medio siglo de su debut en Primera División, cuando jugaba en el club Quilmes.

"Siento que siempre estuve a la altura de las circunstancias en todos los equipos en que jugué, especialmente en el seleccionado argentino. Miré y miro muchos partidos de todo el mundo y además la mayoría de la gente me lo dice en la calle", sostuvo el inolvidable "Pato".

FIllol debutó el 1 de mayo de 1969 en la derrota del conjunto "cervecero" por 6-3 ante Huracán, en un encuentro jugado en la Bombonera. Miguel Ángel Brindisi, en dos oportunidades, y Hugo Tedesco, en cuatro ocasiones, fueron los autores de los tantos del "Globo".

El oriundo de San Miguel del Monte recordó su primer partido en el fútbol profesional y al respecto aseguró que después de los seis goles recibidos sintió que se "terminaba todo" para él como profesional.

"Esta hermosa profesión me dio mucho más de lo que me hubiese animado a pedirle"

"Sin dudas que no fue el debut soñado, terminó el partido y quedé destruido. Tuve la sensación de que se terminaba todo para mi", recordó con tristeza.

El "Pato" recordó cuando el entonces técnico de Quilmes, Florencio Doval, le comunicó que iba a hacer su debut en el primer equipo: "Estaba jugando en la quinta división y un día me dijeron que tenía que ir a almorzar con el plantel de Primera. Fue el mismo día del partido que teníamos que jugar contra Huracán".

"Recuerdo que entré al restaurante. Vi a los jugadores y al técnico Doval, que me agarró y me dijo 'vas a debutar en Primera, lo único que te pido es que juegues tranquilo como lo hacés en tu división, que lo hacés muy bien", rememoró Fillol.

"No sabía dónde estaba parado cuando me dijo que iba a jugar. Lo quise compartir con mi familia y amigos, pero no me pude contactar porque me enteré cuatro o cinco horas antes del partido. No tuve margen de preparación y fue bastante duro para mí", expresó.

El ex arquero del seleccionado argentino comentó que luego de su flojo debut solamente pensó "cosas feas".

"No imaginé que iba a ser lo que finalmente fui dentro del fútbol, ni que me iba a dar tantas alegrías, porque en ese momento solamente pensé cosas feas, en mi familia y en que iba a ser mi final como jugador", evocó.

Fillol, de 68 años, también destacó la "contención" que tuvo por parte de los directivos de Quilmes y del técnico Carmelo Faraone, quien reemplazó a Doval en la dirección técnica del "cervecero" tras la goleada sufrida ante Huracán.

" Quilmes me dio la contención para seguir jugando en Primera, al igual que Faraone, lo cuál fue muy importante para mi y por eso voy a estar agradecido de por vida con el club y con Carmelo", expresó.

Por último, el arquero que disputó tres mundiales (Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982) con la Selección argentina, se mostró sorprendido por el aniversario de su debut como profesional.

"No puedo creer que hayan pasado 50 años de ese gran momento personal, es mucho tiempo. Esa tarde no imaginé que el fútbol me iba a dar tantas cosas lindas", añadió.

"Esta hermosa profesión me dio mucho más de lo que me hubiese animado a pedirle. Fue muy lindo todo lo que viví como jugador", concluyó Fillol.