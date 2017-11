Cuando ya casi no falta nada para el viernes 1º de diciembre, día en que se realizará el sorteo del Mundial de Rusia 2018 en el Palacio del Kremlin de Moscú, autoridades de FIFA llevaron a cabo un último preparativo para el evento que dilucidará los cruces de la Fase de Grupos de los 32 seleccionados con boleto a la copa del mundo.

El ritual de la gala a verse en directo a todo el mundo (en nuestro país desde las 12 hora argentina), no debe dejar detalle sin observar, y es en ese sentido que la FIFA ensayó un simulacro de sorteo mostrado a través de un video en su página oficial.

Para explicar la metodología del sorteo, la FIFA realizó una simulación del mismo y publicó el video de la misma en su página oficial. Según esta prueba,el seleccionado argentino -que será uno de los ocho cabezas de serie-, terminó ubicado en el Grupo G, junto a México (proveniente del bombo 2), Suecia (bombo 3) y Marruecos (bombo 4).

Con la idea de explicar cuál será la metodología del sorteo, FIFA explicó paso a paso cómo se realizará, dejando aclarado que en el bombo 1, Rusia estará identificada con una bola roja y, por ser el anfitrión, se le asignará automáticamente el primer puesto en el Grupo A.

El viernes, se sabe, habrá cuatro bombos conteniendo igual cantidad de países pero según su orden en el último ranking mundial elaborado por el organismo.

El primero estará compuesto por los ocho cabezas de serie: la citada Rusia, en compañía del actual campéon Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia.

En el segundo copón, los protagonistas serán España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia.

El tercer bombo contará con la presencia de Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Mientras que el último será conformado por Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita.

“El sorteo comenzará por el bombo 1 y finalizará con el 4. Se extraerán todas las bolas de un bombo antes de pasar al siguiente. De acuerdo con el procedimiento estándar, en primer lugar se extraerá una bola del bombo de las selecciones y a continuación otra del bombo con los grupos para asignar las posiciones en las que jugarán los distintos equipos”, precisó la FIFA.

Por reglamento, ninguno de los grupo podrá tener más de un equipo de la misma federación, a excepción de la UEFA, que por cantidad mayoritaria de participantes podrá tener dos como máximo en una misma zona.

“La distribución en grupos de las selecciones aplicando el criterio geográfico se controlará mediante un sistema que tiene todos los parámetros en cuenta, por lo que en determinados momentos podrán excluirse algunos equipos. Por ejemplo, Perú, Colombia y Uruguay, incluidos en el bombo 2, no serán encuadrados en el mismo grupo que Brasil o Argentina, que estarán en el bombo 1. Este mismo principio se seguirá con el resto de confederaciones a excepción, lógicamente, de la UEFA”, detalló el organismo.

“Brasil, Francia y España están delante”

El entrenador del Seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, aseguró que hoy sólo Brasil, Francia y España “están por delante” del equipo que conduce de cara al Mundial de Rusia 2018 y dejó de lado a Alemania, defensor del título, ya que no le gusta “como juega”. “Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania porque no me gusta como juega”, manifestó.