La ex senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, es la virtual alcaldesa electa de Bogotá y se convierte así en la primera mujer en llegar al segundo cargo en importancia de Colombia por la vía de las urnas, según la Registraduría Nacional, que organizó las elecciones regionales de ayer en ese país.

López, candidata por una coalición del Partido Verde y el Polo Democrático de izquierda, se impuso con el 35,23% de los apoyos contra el 32,47% del liberal Carlos Fernando Galán, quien reconoció su derrota con el 99,41% de los votos escrutados por la Registraduría Nacional.

Su victoria abre una nueva página en un país donde históricamente han gobernado hombres de las élites conservadora y liberal. "Ser mujer no es un defecto, ser una mujer de carácter, firme (...) no es un defecto. Ser gay no es un defecto, ser hija de una familia humilde no es un defecto", había dicho en una entrevista con la AFP la semana pasada.

El avance del escrutinio también permitía avizorar otro sorpresivo triunfo parcial, el del independiente Daniel Quintero Calle, que se imponía al favorito de las encuestas Alfredo Ramos, del Centro Democrático, nada menos que en el bastión del uribismo, reseñó la agencia de noticias EFE.

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el ex alcalde Jorge Iván Ospina, de Alianza Verde, confirmaba en tanto su favoritismo y con el 53,93% de las mesas escrutadas obtenía 154.757 votos, que equivalen al 37,87%, y en segundo lugar se situaba el ex congresista liberal Roberto Ortiz, con 100.450 votos (24,58%).