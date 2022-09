El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará hoy con el inicio de los alegatos de las defensas y tras la acusación fiscal que incluyó un pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un intento de asesinato el jueves último. El presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans, pidió anular el juicio y sugirió que la Corte Suprema debe tomar esa decisión

El primero de los alegatos de las defensas estará a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías en representación del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro, a quien la fiscalía pidió condenar a tres años de prisión en suspenso.

Fragueiro Frías pidió concurrir en persona junto a Garro a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 donde los jueces llevan adelante las audiencias de manera semipresencial.

Pero para la etapa de alegatos se dejó abierta la posibilidad de que cada imputado y su defensa puedan pedir hablar en persona ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. El abogado pidió además al TOF2 que en la sala de audiencias estén también presentes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario, y también acusado, Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a través de la firma "Austral Construcciones" y otras que adquirió en ese período.

Los alegatos en el juicio se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo.

La defensa de la Vicepresidenta figura en sexto lugar y se prevé que llegue su turno entre finales de septiembre y principios de octubre.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo. El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta amplíe su declaración indagatoria.

El martes 6 será el turno del alegato del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado "distrito 23" en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.

A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

En paralelo a la puesta en marcha de la maquinaria judicial, desde la política Mayans señaló: "El juicio tiene un montón de vicios. Debería ser parado en forma inmediata. En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema. Debería ser parado por la Corte Suprema"

"El fiscal Luciani hizo un show porque no tenía otra cosa. Le niegan a la defensa todo lo que es básico. Cuando van a ese extremo es cuando Cristina dice que ya tienen hecho el fallo", advirtió", señaló el formoseño. Y agregó: "Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada, que no respeta su debido proceso. Hay que parar ese juicio. íHay que pararlo ya!".