Argentina es el nuevo campeón del Mundial Qatar 2022 luego de imponerse ante Francia por penales en una final para el recuerdo. La Selección argentina perdió la ventaja parcial y fue igualado dos veces en el marcador, pero supo mostrar su carácter y levantar la Copa del Mundo por tercera vez en su historia.

La estadística mostraba un mito imbatible para la ‘Scaloneta’ antes del comienzo del Mundial, pero de la mano de Lionel Messi el conjunto albiceleste pudo dejarlo atrás. ¿De qué se trata?

El fútbol es un deporte repleto de tradiciones, costumbres y coincidencias que marcan antecedentes clave para todos sus fanáticos. En ese marco, la albiceleste supo romper con el mito que pesaba sobre todos los ganadores de la Copa América.

#Qatar2022



�� La foto que siempre soñaste, que siempre soñamos. ¡Gracias Capitán! �� pic.twitter.com/fsmfg6trH8 — Selección Argentina ���� (@Argentina) December 18, 2022

La maldición de los campeones de América

La historia indicaba que, quien se consagraba campeón del torneo más importante de nuestro continente, no podría levantar la Copa del Mundo al año siguiente.

Teniendo en cuenta que de 22 Mundiales de fútbol, 10 fueron ganados por equipos sudamericanos (Brasil 5, Argentina 3 y Uruguay 2) y que entre esos equipos tienen 38 títulos de las 46 ediciones de la Copa América, el historial marcaba un mito importante.

Desde el último Mundial, ¿cómo les fue a los campeones de América?

• Rusia 2018: Chile, bicampeón en 2015 y 2016, no clasificó.

• Brasil 2014: Uruguay, campeón en 2011, eliminado en octavos de final vs. Colombia.

• Sudáfrica 2010: Brasil, campeón en 2007, eliminado en cuartos de final vs. Holanda.

• Alemania 2006: Brasil, campeón en 2004, eliminado en cuartos de final vs. Francia.

• Corea/Japón 2002: Colombia, campeón en 2001, no clasificó.

• Francia 1998: Brasil, campeón en 1997 y máximo candidato, perdió la final con el local.

• Estados Unidos 1994: Argentina, bicampeón en 1991 y 1993, eliminado en octavos de final vs. Rumania, tras el doping de Maradona.

• Italia 1990: Brasil, campeón de 1989, eliminado por Argentina en octavos de final.

• México 1986: Uruguay, campeón de 1983, eliminado por Argentina en octavos de final.

• España 1982: Paraguay, campeón de 1979, no clasificó.

• Argentina 1978: Perú, campeón de 1975, quedó afuera en segunda ronda perdiendo los tres partidos del grupo.

• Alemania 1974: no hubo Copa América entre 1967 y 1975.

• México 1970: Uruguay, campeón del Sudamericano 1967, perdió en semifinales vs. Brasil.

• Inglaterra 1966: Bolivia, campeón del Sudamericano 1963, no clasificó.

• Chile 1962: Argentina y Uruguay, ganadores de los dos Sudamericanos de 1959, no pasaron la primera ronda.

• Suecia 1958: Argentina, campeón en 1957, hizo un papelón en tierras nordicas quedando afuera en primera ronda tras el 1-6 frente a Checoslovaquia.

• Suiza 1954: Paraguay, campeón en 1953, quedó afuera en primera ronda.

• Brasil 1950: El local llegaba como campeón de 1949 y perdió la final en el recordado Maracanazo de Uruguay.

• Francia 1938: Argentina, campeón en 1937, no fue al Mundial.

• Italia 1934: No hubo Sudamericano entre 1930 y 1935 por la tensa relación AFA-AUF.

• Uruguay 1930: Argentina, campeón en 1929, perdió la final frente al local.

Los ejemplos no faltaban para creer que se trataba de una “maldición” que pesaba sobre el ganador del torneo, pero Argentina es el nuevo campeón Mundial Qatar 2022, y lo hizo tras levantar la Copa América en el 2021 luego de vencer por 1 a 0 a Brasil.

La histórica conquista de la Copa América 2021 cortó una racha de 28 años sin títulos para el seleccionado argentino

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni rompió con otro pronóstico, marcando un antes y un después para los campeones sudamericanos en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones.