BAE Negocios habló con seis analistas, de los cuales cinco consideraron que el déficit cero no es alcanzable durante 2019, un año que será recesivo (el gobierno y los analistas prevén una caída del PBI de al menos 0,5%). Desde Ecolatina prevén que el déficit primario será de 0,5% con un rojo total de 3,7%. Eco Go ve un primario idéntico y un total de 4%. ACM proyecta otro primario idéntico y uno total de 3,5%. Para Consultora Ledesma el déficit cero es alcanzable. PxQ y el profesor de la Universidad de La Plata, Francisco Eggers, no dieron números pero ven imposible que se logre la meta.