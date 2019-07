El Gobierno nacional mantendrá la eliminación progresiva del beneficio tributario para la industria radicada en el interior del país y que conforman las economías regionales a partir del decreto 814/01. Así lo confirmó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a BAE Negocios y de este modo desairó a los industriales de la UIA que esperaban un cambio de rumbo ante los nuevos tiempos de campaña electoral.

El funcionario, que suspendió su visita a la sede de la central fabril que estaba prevista para mañana al mediodía, confirmó que se mantendrá el pasaje de la reforma tributaria que elimina de manera progresiva el beneficio para las inversiones en localidades en donde los costos logísticos le quitan competitividad a los productos y atracción a la instalación de fábricas lejanas a puertos o centros urbanos de consumo.

Según Sica, los beneficios que se activarán también de manera progresiva en la reforma "compensarán" las pérdidas de las fábricas instaladas en el interior del país. Sin embargo, los empresarios industriales adelantaron su decepción por la ratificación del rumbo debido a que se trata de una "falsa compensación".

"Mantener los beneficios regionales del Decreto 814 es uno de los puntos principales dentro de las medidas propuestas apuntando a fortalecer la producción industrial en el interior del país. Es parte de todos los documentos que sacó la UIA últimamente. No se cuenta con otros mecanismos que fomenten la federalización de la producción, compensando las diferencias de costos logísticos y de infraestructura que existen en el país, con lo cuál confirmar (una vez más) que se va a respetar el cronograma de eliminación no es una buena noticia", afirmó a este diario el director de los Departamentos Técnicos de la UIA, Gabriel Vienni.

Los líderes industriales, lejos de estar sorprendidos, cayeron en una "nueva desilusión" porque se habían ilusionado con un cambio de mirada sobre un punto sensible para las fábricas del interior.

En términos puntuales, la reforma tributaria generó cambios en las alícuotas que se pagan por contribuciones patronales, generando que la industria que tenía obligaciones por 17% para las pymes y los sectores no transables del 21%, desde ahora van tributar todos a 19,5% de manera progresiva. "Por lo tanto, a la industria, esté en donde esté, le empieza a subir la carga", razonó una fuente de la central fabril.

Como compensación, la reforma generará que el mínimo no imponible crecerá año a año con un porcentaje del sueldo que no pagará contribuciones. Sin embargo, para los industriales esa ecuación no será beneficiosa de manera equitativa ni tampoco mejorará la situación general de las fábricas.

"La contra desde una mirada industrial federal es el saldo final, porque cuán positivo o negativo le resulta la reforma en su conjunto a la industria depende del beneficio que había en la parte regional por el decreto 814. Eso deberá calcularse localidad por localidad porque con el decreto estaba muy específicamente definido ya que apuntaba a compensar costos logístico, y generaba beneficios muy alto en términos regionales", especificó otra fuente consultada.

Esta situación genera que si bien en el conjunto pueda ser positivo o neutral para el conjunto de la actividad industrial, "lo que seguro no genera es ningún incentivo a radicar nuevas inversiones en el interior del país". "Se puede suponer que sea más o menos positiva para todos la reforma, pero es seguro que es mejor estar en un centro urbano, cerca del puerto y del consumo en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba versus tener la fábrica radicada en otro lugar", se lamentó la fuente consultada.