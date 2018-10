La recesión ya le pone palos en la rueda a la búsqueda oficial de alcanzar niveles de déficit fiscal cero: en septiembre la recaudación tributaria cayó 5,6% real interanual, si se estima una inflación algo optimista de 6% en septiembre (algunos la estiman en hasta 7%). El dato fue presentado ayer en conferencia de prensa por el director ejecutivo de AFIP, Leandro Cuccioli, quien reconoció que para los próximos meses cabe esperar números "no tan buenos".

En términos nominales la variación de la recaudación de septiembre fue de 32%. El dato oficial de inflación del último mes será publicado recién el 17 de octubre pero las estimaciones privadas prevén un piso de 6%, aunque en general la proyectan algo por encima. Durante la conferencia de prensa brindada ayer Cuccioli comparó con el 34,4% interanual que dio el IPC Nacional de agosto, lo que implica una caída real de 2% en la recaudación de septiembre. Pero si se compara con lo que se prevé que dará como piso la inflación del último mes, que lleva a una variación de precios interanual de 39,7%, la caída es bastante mayor y llega al mencionado 5,6%.

La caída real de la recaudación se dio a pesar de una mejora fuerte en los derechos de exportación, que reflejaron el efecto de la suba de las retenciones anunciadas el mes pasado. Crecieron 165,2% interanual. Así, la explicación para el mal desempeño se encuentra en la recesión generada por la crisis cambiaria.

De hecho, los tributos relacionados con la actividad mostraron caída real. La seguridad social dio una variación interanual de 22,2%, bien por debajo del 39,7%. La caída real del tributo fue de 12,6%. Al respecto, Cuccioli sostuvo: "La caída en seguridad social se da por la pérdida del poder adquisitivo del salario, que estuvo por debajo de la inflación". El impuesto al cheque dio 36,4%, una merma real de 1,2%, aunque con un día hábil menos que el mismo mes del año pasado.

Además, el IVA impositivo dio 37,5%. Una variación bastante alta pero aun por debajo del 39,7% que daría la inflación interanual de septiembre. "El IVA mostró buenos números y recaudó más de lo que debería, con índices de actividad negativos pero la recaudación de ese tributo creciendo; creemos que hay un efecto de formalización en la economía por todo lo que se hizo respecto a la facturación apócrifa, con la implementación de la factura electrónica y la instalación de 60.000 posnet por mes, por ejemplo", sostuvo Cuccioli.

Ahí cabe aclarar: el 37,5% del IVA implica crecimiento sólo si se lo compara con la interanual agosto-agosto del IPC Nacional. Si se proyecta septiembre-septiembre daría caída de 1,6% real. Hacia adentro, tal como informó Cuccioli, el IVA del sector de la intermediación financiera mostró una variación de 56,3% interanual, el del comercio una de 47,2% y el de la industria una de 43,1%. Cuccioli no fue muy optimista respecto a lo que viene: "No debería llamar la atención que los números del IVA no sean tan buenos, por la baja actividad".