El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios como lo hizo hace dos días, aunque este caso no pudo frenar que el dólar subiera ocho centavos y que cerrará en $ 20,69.

Según los analistas consultados, las ventas del organismo monetario se ubicaron dentro de un rango similar al del lunes pasado, de entre 30 y 35 millones de dólares.

En el segmento minorista el dólar subió 8 centavos respecto del cierre de ayer, en un promedio de $ 20,15 para la compra y $ 20,69 para la venta, según el precio promedio operado en la plaza relevado por el Banco Central.

Por encima de ese promedio se ubicaron las cotizaciones en las ventas por mostrador en los bancos Francés y Supervielle, en $ 20,75 para la venta; mientras que en el Itaú fue de $ 20,72.

En tanto, la cotización más baja correspondó al Banco Nación, donde cotizó a $ 20,15 para la compra y $20,65 para la venta en mostrador y $ 20,18 y $20,62 para las puntas compradora y vendedora en el segmento electrónico.

En el mercado informal el denominado dólar blue también subió 10 centavos y se ubicó en $ 20,25 para la compra y $ 20,65 para la venta, un valor inferior al existente en el segmento oficial.

A nivel mayorista la divisa estadounidense cerró a $20,31 y $ 20,41 en cada una de las puntas de la operación, siete centavos arriba del cierre de ayer pero dos centavos menos del máximo del día que se ubicó en $ 20,43.

‘Ventas del BCRA corrigieron por momentos la suba del tipo de cambio e impidieron que superara con amplitud la cota de los $ 20,43”, dijo Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.

‘El lunes cuando intervino el Central con una postura muy chica, de US$ 30 millones, la interpretación que hicimos fue que, con una devaluación acumulada de más del 9% en lo que va del año y del 1,5% en lo que va del mes y con todo el volumen de exportaciones entrando en las próximas semanas era lógico que el Central tratara de calmar las aguas”, señaló Diego Falcone, Head Manager de Cohen.

‘Planchar el tipo de cambio es la mejor herramienta que tiene el BCRA para bajar la inflación”, apuntó Falcone y advirtió que “el problema que vemos es que ayer mientras en el mundo las monedas se revalorizaban frente al dólar, acá se devaluó”.

‘Ayer no apareció el Central y nos generó dudas y entonces el mercado no le ve convicción, no le ve firmeza, aparece a último momento no queda claro si está buscando un nivel”, agregó Falcone.

‘El Central tiene que intervenir en el mercado de cambios porque de hecho es su postura. No hay que olvidar que el BCRA le compró miles de millones de dólares a Finanzas de forma directa sin pasar por el mercado de cambios, para no inundar en enero la plaza con los dólares tomados por la deuda”, dijo.

Falcone, a tono con lo que sostienen otros operadores de la plaza local, dijo que espera que el “Banco Central intervenga y de verdad, con posturas más agresivas porque se van a correr los que están demandando dólares. Nosotros creemos que en $ 20 por dólar está bien nuestro peso”.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 687,9 millones sin que se registraran operaciones en el mercado de futuros en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 416 millones, de los cuales más del 30 % lo hizo para fin de mes a $ 20,65 y el plazo más largo fue junio a $ 21,78. Los plazos quedaron prácticamente sin cambios, no convalidando la suba del spot.