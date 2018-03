El director de AFIP Alberto Abad, quien permanecerá en su cargo hasta fin de mes, afirmó que habrá "una transición ordenada" con su sucesor, el actual secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas Leandro Cuccioli. El administrador federal renunció en la tarde del viernes tras anunciar los resultados de la recaudación de febrero.

"El equipo continúa y son todos totalmente capaces, honestos e inteligentes. Leandro Cuccioli, que viene, también. Es una transición ordenada; me gusta destacarlo porque en otros momentos en la República Argentina uno tuvo que irse dando un portazo", aseguró Abad. "Lo hablé con el Presidente, lo combinamos, lo acordamos. Yo me voy a quedar hasta el 31 de marzo haciendo un traspaso ordenado de todas las tareas. Es una manera inteligente de hacerlo", añadió.

Sobre las razones de su salida, Abad afirmó que "me parece que ahora es momento, como todas las cosas tienen un ciclo, me parece que ya es el momento de entregar la posta y dedicarme a otras actividades que uno deja de lado con la función pública, de que me dedique un poco a mi familia, a la academia y a algunas actividades de asesoramiento liviano. La misión está cumplida".

El funcionario entrante al organismo tributario, Cuccioli, es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un Master in Business Administration (MBA) por la Stanford Graduate School of Business. Según publicó el diario Perfil en base a datos de la investigación Paradise Papers, Cuccioli mantiene acciones en dos fondos de inversión las islas Caimán. En este sentido, Cuccioli declaró este patrimonio ante la ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero informó que la sede no son las islas Caimán, sino Estados Unidos. De acuerdo al diario La Nación, integró el directorio de El Tejar, que al haber tenido interacción con Ignacio Rosler, quien se hizo del Grupo Indalo en octubre, por lo que Cuccioli se excusará sobre temas tributarios que involucren a esa firma.