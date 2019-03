Además de aprobar el programa fiscal en general y la nueva profundización del monetario en particular, el FMI apoyó el plan oficial de subastas de u$s60 millones diarios, que se supone que son sólo para cubrir necesidades fiscales. También detalló que cuando el dólar esté por debajo de la zona de no intervención, las ventas serán al BCRA. "En la medida en que la moneda esté más apreciada que la zona de no intervención del Banco Central, las ventas se realizarán directamente al Banco Central en la cantidad correspondiente a su anunciada política de compra de divisas no esterilizada", sostuvo. Es decir: le venderá hasta el tope de u$s50 millones.