Las ocho acciones argentinas ascendidas a Emergentes tuvieron un debut para el olvido en el índice elaborado por MSCI y confirmaron que la recategorización no atraerá grandes inversiones hacia las empresas nacionales. Sus ADR, los certificados con los que cotizan en Wall Street, cayeron ayer hasta 4,9% y arrastraron a la Bolsa porteña, que terminó con una baja del 1,95%. En una dura jornada para los mercados globales, los títulos de deuda también retrocedieron y el riesgo país trepó a 934 puntos.

China respondió al bloqueo a Huawei con una restricción a sus exportaciones de metales poco comunes a Estados Unidos, segmento que lidera a nivel mundial y en el que acapara el 80% de las importaciones estadounidenses. Las tensiones provocaron caídas promedio de casi 1% en la Bolsa de Nueva York, que repercutieron en los mercados emergentes. Con mayor aversión al riesgo, "los operadores buscan refugio en activos de calidad", como los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, señaló el economista Gustavo Ber.

En ese marco, sumado a la incertidumbre que aporta una recesión sin piso y el clima electoral, los ocho ADR argentinos que se estrenaban en terminaron en baja: Telecom, YPF y Globant cayeron 4,9%; Banco Francés, 3,5%; Macro 1,1%; TGS, 0,9%; Pampa Energía, 0,8%; y Grupo Galicia, 0,7%. Fue el segundo retroceso en fila, luego de que el "efecto MSCI" abriera una racha de 15 días de rebote en las acciones, que arrastraban duros castigos en los primeros meses del año.

Estos números ratificaron que la reclasificación no significará una lluvia de inversiones para el país, pese a que teóricamente plantea un flujo potencial de hasta u$s1.000 millones, como publicó ayer BAE Negocios. El socio de Delphos, Santiago López Alfaro, lo explicó así: "La inclusión en Emergentes no agrega mucho porque la ponderación en el índice finalmente fue menor a la esperada (de 0,60% se pasó a 0,26%) y, entonces, muchos fondos pueden no tener nada en activos argentinos sin correr riesgo de diferir mucho del índice. Incluso hay fondos importantes que tienen más de ese porcentaje (0,59%, según datos de Copley)".

"Lo que va a impulsar o no a los papeles en el futuro serán las noticias políticas. Tampoco dependerá de la economía, que aún no se recupera", agregó.

En la plaza local, el S&P Merval sintió el coletazo y cayó 1,95% con un volumen de negocios de apenas $561 millones. Las mayores bajas fueron para Telecom (5,5%) e YPF (4,1%).

Los bonos en dólares, que acumulan un importante deterioro por los temores de los capitales especulativos a una reestructuración de la deuda ante el preocupante calendario de vencimientos, promediaron ayer una baja del 0,5% entre las principales referencias. Así, el riesgo país saltó 2,1% hasta las 934 unidades.