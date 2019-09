El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, endureció ayer su discurso contra el Gobierno. Aseguró que Mauricio Macri "ignoró a la industria argentina" y "no tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad". Además, tras la fuerte devaluación que disparó las proyecciones de inflación, dijo que es necesario reabrir las paritarias.

En declaraciones a radio La Red, el titular de la UIA señaló que la industria es "una de las grandes perdedoras de este modelo económico". Estimó que "desde 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la producción fabril", concentrada en mayor medida durante los últimos cuatro años, y planteó que, para recuperar el terreno perdido con un crecimiento sectorial del 3% anual, se tardaría más de diez años.

Según supo BAE Negocios, otros dirigentes de la misma cámara son aún más pesimistas: consideran que el retroceso, producido por el deterioro del mercado interno, las tasas por las nubes y la apertura de importaciones, fue tal que se necesitarán al menos 15 años para desandar el terreno perdido.

"Hay que dejar pasar el tiempo para que tengamos una perspectiva de lo que pasa hoy. El Gobierno trató de hacer muchas cosas desde lo institucional, pero en lo económico se encerró mucho. Entonces, no tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad", cuestionó Acevedo.

En vista de recomponer el consumo, tan necesario para la recuperación industrial, afirmó que "se van a tener que volver a abrir las paritarias". Sostuvo: "El poder adquisitivo ha caído muchísimo y tenemos que empezar a crecer y ver cómo recomponemos los salarios".

El lunes, en el festejo del Día de la Industria organizado por la UIA, el ministro de Producción, Dante Sica, había adelantado que, tras la difusión del IPC de agosto, podrían reabrirse los convenios salariales, que han quedado muy por debajo de la inflación. En junio, último dato disponible, el poder adquisitivo cayó 10,1% interanual y el deterioro va camino a agravarse tras el estallido de la corrida.

Sobre la crisis que sufre el país, el empresario evaluó: "Tenemos un problema político, no económico. La coyuntura económica es muy mala, pero estamos ahogándonos en un charco de agua". "Hay una desconfianza atroz y no solo de la gente de afuera, también de la gente de adentro, los argentinos, que no le tienen confianza a su propio país. Argentina es un país que tiene que tener continuidad en el cumplimiento de los contratos", añadió.

"Las empresas no pueden funcionar porque no tienen flujo de caja o bien por las altas tasas, que no le permiten financiarse. No podemos seguir con ésto, ya lleva mucho tiempo", afirmó el directivo, en un señal de lo que considera prioritario para el próximo Gobierno. Y agregó: "Hay que empezar a tener un país con previsibilidad. La Argentina tiene potencial para recomponerse".