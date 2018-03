Productores cañeros del NOA advirtieron que la decisión del Gobierno de modificar el precio del bioetanol en un 29% instaurará un hito negativo en la seguridad jurídica del país, que pondrá en duda inversiones millonarias en energías renovables ante un cambio de reglas similar por el que atraviesa el sector. Y si bien antepusieron el diálogo para retrotraer la situación a octubre para redefinir el escenario, admitieron que analizan acudir a la Justicia para evitar el riesgo de las inversiones realizadas hasta la actualidad.

Sucede que las empresas del sector desarrollaron inversiones en el marco del plan que impulsó la ley de Biocombustibles, que establecía a partir de una resolución el precio a través de una fórmula que se modificaba una vez por año. Allí, el Estado define el porcentaje, después el cupo y después la composición a partir de la caña y el maíz.

A partir de la Resolución 415E/217 del Ministerio de Energía y Minería, el ministro Juan José Aranguren dispuso reducir unilateralmente el precio del bioetanol en un 29%. Son 15% ahora y el restante en febrero, según la disposición oficial. “Nos pone en una situación de quebranto, pero lo hace con la producción hecha. La materia prima no se puede destinar a otra cosa que al alcohol”, enfatizó uno de los empresarios del sector, que prefirió el off the record para evitar un corte en el diálogo con el Gobierno.

Sin embargo, los representantes del sector recibieron la semana pasada una dura respuesta de Aranguren, quien les ratificó la medida y dijo que sólo analizará la situación con argumentos sólidos pero con el descuento aplicado. “Es un golpe tremendo, y por eso pedimos que retrotraiga la medida hasta la producción de zafra, y recién ahí discutir los costos”, se enfureció otro referente del sector.

Los empresarios alertaron que la modificación del marco jurídico sienta un “peligroso” antecedente con un plan de negocios desarrollado. Tal es el enojo de los productores, fuertes defensores de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, amenazaron fuera de micrófono ir a los estrados judiciales para defender los contratos.

La discusión se da en el marco de la promoción para la inversión -principalmente extranjera- en energías renovables. “Vulnera el principio de seguridad jurídica. Y nadie va a invertir si ve que se está quebrando con un plan que estaba previsto por cinco años más en estas condiciones”, alertaron en el sector. “Estamos dispuestos a hacer un acuerdo político pero no es viable 30% de descuento”, agregaron.

En un comunicado de prensa, Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta valoró “la decisión de este gobierno nacional de incrementar en febrero de 2016 el corte de las naftas del 10% al 12% con el objetivo de garantizar el crecimiento de la región en el marco del Plan Belgrano”. Y recordó que en ese marco, los productores tomaron “créditos para realizar importantes inversiones en los campos para incrementar y mejorar la producción, así también los industriales para procesar la materia prima y producir bioetanol a partir de la caña de azúcar”.

“Esta resolución es un golpe letal para la actividad sucroalcoholera y ha provocado no solo la lógica reacción del sector, que ve en peligro un régimen que normalizo y puso de pie a un sector vital para el norte argentino sino también de los gobiernos provinciales que temen el derrumbe de una actividad de alto impacto en la economía, el empleo y el desarrollo de la región que integran”.