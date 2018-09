Los empresarios salieron a advertir que la cadena de pagos ya está "destruida" a raíz de la suba de tasas al 60% que el Banco Central anunció que se mantendrán hasta fin de año para contener la corrida, y el colapso de las ventas que provocó la disparada en los precios de las últimas semanas. Una situación que puede observarse no sólo en los sectores industriales, sino también en el comercio, aunque en este último rubro evitaron hablar de "crisis".

Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, al asegurar en declaraciones radiales que "no se puede hablar de inversiones o precios de referencia". "Cuando tenemos tasas arriba del 60% o la cadena de pagos totalmente destruida, no hay precios de referencia", sentenció el representante de Aceitera General Deheza (AGD) en una entrevista concedida a Radio La Red.

Por su parte, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, evaluó -en diálogo con BAE Negocios- que su sector "no está tomando crédito". "Salvo que esté muy desesperado, el comerciante no puede pagar estas tasas, (porque) es realmente imposible", consideró el dirigente de la CAC.

"Las pymes tratan de evitar todo tipo de financiamiento con cuenta corriente o descuento de cheques porque es una locura, no te devuelven nada. Por eso buscan otros mecanismos como pasarlos a proveedores o entregan a contraparte de compra futura", puntualizó Grinman, para quien "la situación es compleja, pero la cadena de pagos no está totalmente cortada, todavía no se llegó a una crisis".

En el sector del calzado, acaso uno de los más golpeados por el modelo económico cambiemita, el panorama es peor. "El que nos paga, lo hace muy a largo plazo. Con este dólar perdimos la mitad del capital al momento de reponer la materia prima", se lamentó Alberto Sellaro, titular de la cámara que nuclea a esa actividad. A eso se suma el factor de los cheques rechazados que, según comentó, "de cada cinco, dos vienen de vuelta", "Eso incluso nos pasa con los clientes que tuvimos siempre", se lamentó.

"Si las ventas hubieran estado traccionando bien, esto no nos habría impactado tanto, al igual de lo que nos ocurrió con las importaciones", añadió.

En ese marco, la misma luz de alerta se encendió desde la Confederación General Económica (Cgera). El secretario de la entidad, Raúl Zylbersztein, cuestionó las subas en la tasa de interés, y sostuvo que "tiene que haber un salvataje inmediato para las pymes porque va a haber un corte total de la cadena de pagos".

"Lo único que nos beneficiaría el año que viene es un menor ingreso de importaciones", dijo Sellaro, al señalar que se encarecieron 100% en el año por el salto del dólar. "El consumo está en caída libre y todavía no hay freno", puntualizó.

"El comerciante paga el alquiler en los primeros quince días del mes y los fines de semana los salarios, con algún vale", detalló. De esta manera, dijo que los zapatos "los pagan como pueden".

En tanto, Grinman planteó que "en los próximos quince días, cuando se conozca la letra chica del nuevo acuerdo con el Fondo, la situación se puede empezar a estabilizar", y avizoró que el sector comercial comenzará a crecer "para finales del primer cuatrimestre" del 2019, si es que se logra reducir la volatilidad del dólar". "Mientras tanto, se puede apelar a las líneas de crédito para capital de trabajo impulsadas por el ministerio de Producción, que tienen una tasa del 29%", enfatizó.

De todas formas, el secretario de la CAC admitió que la recuperación de lo perdido en los últimos meses va a llevar tiempo, ya que en su visión se trata de procesos "dolorosos e inexorables".