Según la consultora Economía & Regiones (E&R), el Gobierno podrá mantener el precio del dólar quieto y atrasado de aquí hasta las PASO. Pero, a través de un informe, aseguró que hacia adelante será complicado mantener esa estabilidad y prevé devaluación en algún punto entre las primarias y la entrega del poder del 10 de diciembre.

Todas las discusiones llevan a la pregunta acerca de durante cuánto tiempo el Gobierno logrará mantener el precio del dólar. Fue clave que el BCRA lograra el permiso del FMI para vender los dólares de los desembolsos, incluso antes de llegar al techo de la ex zona de no intervención. Aún no se conocen los detalles de ese arreglo pero su anuncio bastó para generar un mes y medio de calma.

La consultora afirmó: "En E&R sabemos que el gobierno apunta todos sus cañones a sostener el tipo de cambio nominal y apreciar el tipo de cambio real de aquí a las PASO. Quedan solo dos meses, así que probablemente lo logre. Cuando empiece la campaña electoral, las presiones cambiarias resurgirán, tendrá que vender más dólares y se perderán más reservas, que no son muchas. Todo hace pensar que no alcanzan para sostener el tipo de cambio sin movimientos hasta las elecciones de octubre, balotaje o entrega de poder".

Y explicó: "Si la política monetaria fuera creíble, la tasa de interés caería rápidamente, permitiendo que la recesión se diera vuelta y el nivel de actividad mejorara con apreciación cambiaria genuina y no transitoria. La falta de un descenso rápido de la tasa de interés nominal muestra que no hay credibilidad y que, por ende, la apreciación del tipo de cambio real será sólo transitoria. Esta no es la primera vez que el dólar se sostiene artificialmente y la inflación se desacelera en forma circunstancial ".