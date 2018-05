Asociaciones de defensa del consumidor advirtieron hoy que la estampida del dólar impactará en los costos de artículos de primera necesidad y denunciaron una “actitud especulativa” por parte de algunas empresas de atar los precios de exportación al mercado interno.

El presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, recordó que “hubo aumentos de agua y gas en abril y mayo, que son insumos que se utilizan para la producción y seguramente se trasladarán a precios”.

“Si encima autorizan otro aumento en los combustibles, que encarece la logística, también se notará en los índices de abril y mayo, con una inflación en alza”, alertó el dirigente.

Precisó que la fuerte suba del dólar, que este lunes cerró a 22,33 pesos, “encarece los insumos importados, pero también pega en los precios internos”.

Calificó de “actitud totalmente especulativa” la decisión de las empresas de “atar los precios de exportación al mercado interno”.

“Las empresas no pueden vender en el mercado interno a los precios de exportación, siempre lo hicieron y lo seguirán haciendo, pero no se corresponde con la realidad porque el mercado no está dolarizado”, explicó.

Manifestó su esperanza de que el Gobierno “cuide el programa de Precios Cuidados, controlando que se respeten los aumentos autorizados en la nueva etapa, y sobre todo que los artículos aparezcan en las góndolas”.

No obstante, advirtió que los aumentos de precios “van a ser moderados por las bajas en el consumo, salvo que no les preocupe que sigan en caída las compras”.

“La situación es muy complicada y hay que ver como se comportan los formadores de precios, frente a la caída de la demanda”, indicó.

El representante de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), Osvaldo Riopedre, señaló: “Vemos con mucha preocupación la escalada de precios, porque la gente ya está en la lona y restringiendo compras”.

“Tanto el Estado como el empresariado tienen que pensar un poco en el consumidor que está pagando las consecuencias y no vemos que suceda”, agregó en declaraciones a NA.

Opinó que el gobierno “tampoco está haciendo nada, como controlar la cadena de comercialización, porque hay cartelizaciones de precios; no digo poner precios máximos, pero si controlar desfasajes”.

Recordó que la Secretaría de Comercio “autorizó una nueva etapa del programa de 'Precios Cuidados' con 391 productos, pero no se encuentran en las góndolas, y las autoridades parecen que están para la foto pero no para controlar”.

“Hay que ver cuál es el comportamiento del empresariado porque con la cotización del dólar que sube y baja, suben los precios cuando aumenta la divisa y lo dejan congelados cuando baja”, añadió el directivo de ADECUA.

“Vemos con mucha preocupación la escalada de precios, porque la gente ya está en la lona y restringiendo compras”, aseguró el representante de ADECUA

“Como el dólar sube y baja tampoco podemos saber si los aumentos de precios que se aplican son reales o ficticios, y si se ajustan a los costos y a una rentabilidad razonable”, consideró Riopedre.

Dijo que “si ahora autorizan un nuevo aumento de la nafta, que ya se incrementó tres veces en los últimos dos meses, eso va a afectar al precio de los artículos de primera necesidad de la gente, porque suben los costos de logística y producción”.

Advirtió también que “el consumo está muy deprimido porque la gente compra lo necesario y ello puede ayudar a morigerar el alza de precios”