Analistas advierten que los dólares del préstamos del Fondo Monetario Internacional ( FMI) que el Tesoro comenzará a subastar de forma diaria a partir de abril no serán suficientes si la inestabilidad cambiaria se intensifica y que si bien suman una herramientas más para tratar de llevar algo de calma a un mercado que estuvo muy convulsionado en las últimas semanas, hacen faltan divisas genuinas.

"Si bien los desembolsos del Fondo que se transformarán a moneda local son abultados (u$s9.600 millones), el monto diario es acotado (sólo u$s60 millones)", señala un informe publicado ayer por Ecolatina.

"Considerando que la situación argentina 2019 posee incertidumbre por factores extra-económicos, el poder disuasorio sobre el mercado cambiario tenderá a diluirse: a lo largo del año habrá más oferta de dólares (gracias a la venta de divisas excedentes del FMI y la liquidación de agro-dólares), pero en los días presión cambiaria el poder de fuego sigue siendo acotado", indica la consultora.

El informe de Ecolatina además advierte que, a pesar de que el Gobierno está confiado en que a partir de abril las divisas del campo ayudarán a planchar el dólar, si las presiones se intensifican y el tipo de cambio se encuentra dentro de la zona de no intervención, "es probable que los agro-dólares no se liquiden y que los u$s60 millones diarios del Tesoro no eviten una depreciación del peso".

En el mercado coinciden en que, si bien la subasta de dólares por parte del Tesoro le suma al Gobierno una herramienta más para tratar de mantener estabilizado el tipo de cambio, es fundamental el ingreso de dólares genuinos al mercado.

"La medida (la venta de los dólares del FMI) ayuda a estabilizar en contextos de desconfianza de la moneda local pero no deja de ser una herramienta para ser usada en la sala de terapia intensiva. Necesitamos dólares genuinos, producto de las exportaciones, del turismo receptivo y de las inversiones en economía real", afirma Pablo Castagna, director de Portfolio Personal Inversiones.