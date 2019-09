El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) alertó ayer que las "indefiniciones" generadas por el cambio de los códigos Urbanístico y de Edificación en la ciudad de Buenos Aires impiden la ejecución de unas 2.000 obras por un costo estimado en 1.600 millones de dólares.

El CPAU, organismo que regula la práctica profesional en la ciudad y en lugares de jurisdicción nacional, aseguró que tras ocho meses desde la puesta en vigencia de los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación "las dificultades para interpretarlos y reglamentarlos por parte del Gobierno porteño persisten y se acrecientan".

Ante esta coyuntura el Consejo consideró necesario "integrar un cuadro técnico específico para atender la actual demanda", al insistir que estos motivos impiden el registro de nuevas obras a construir".

"Las indefiniciones generadas por el cambio de los códigos provocan que una inversión real y genuina estimada en el orden de los US$ 1.600 millones no se pueda ejecutar", destacó el organismo, al precisar que de las 2.000 obras registradas en el CPAU durante 2019, la mayoría aún no fue aprobada por las autoridades porteñas. "Venimos alertando sobre la necesidad de ciertos cambios en los códigos nuevos, e insistimos en que debe primar la coherencia entre la aplicación de la norma y las acciones", afirmó la presidenta del CPAU, Valeria del Puerto.