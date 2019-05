El BCRA está cerca de incumplir la meta de variación 0% de la base monetaria. Tras meses de sobrecumplimiento, en mayo se complicó y, casi al cierre del mes, se ve en la obligación de renovar la totalidad de los vencimientos de Leliq que restan. Así, se complica la posibilidad de nuevas reducciones en la súpertasa e incluso podría necesitar subirla. En junio la cuestión será más complicada porque la inflación interanual irá al alza y los aguinaldos generarán mayor demanda de pesos.

La meta de base monetaria obliga a que el promedio mensual de su stock no supere los u$s1.343 millones. Según el BCRA, con tres días por delante para que cierre el mes, el promedio mensual está en u$s1.342 millones, lo que obliga a renovaciones absolutas de Leliq para cumplir. En mayo apareció el primer ruido: en la primera quincena el informe oficial de Seguimiento de la base monetaria informó que el promedio acumulado alcanzó a $1.348 mil millones. Es decir, u$s5.000 millones por encima.

El director de Eco Go, Federico Furiase, le explicó a BAE Negocios: “Está complicada la meta. El BCRA va a tener que contraer algo y eso le saca margen para bajar la tasa. Incluso podría tener una presion al alza en la tasa de las Leliq. Y eso aun sin presión cambiaria. Se complica el cumplimiento del programa de crecimiento 0% de la base monetaria, con una inflación inercial que va al 3% o 4% mensual. Eso tira de la demanda nominal transaccional de dinero”.

Por eso mayo es sólo el primer gran escollo que enfrenta la meta de base monetaria, que para más de un analista se irá complicando de acá en adelante. Junio, de hecho, es un mes de fuerte demanda de pesos de parte de los privados, por las obligaciones que generan los aguinaldos. La inflación complica el panorama. De hecho, la misma fórmula matemática que lleva a la ortodoxia a señalar que una suba en la cantidad de moneda genera subas de precios, implica que si suben los precios debe subir la cantidad de moneda.

Al respecto una clave: para acentuar la dureza del régimen monetario, el BCRA eliminó el ajuste estacional de 6% para junio. El analista Christian Buteler sostuvo: “Con las actuales subas de precios vas a necesitar más dinero circulando. Pero por otro lado no podés largar más dinero porque te impusiste un tope muy estricto a la emisión hasta diciembre. Si se demandan más pesos pero no puede emitir el BCRA, por la meta, obviamente va a tener que ofrecer más tasa. El mes que viene es un buen ejemplo: va a haber mayor demanda de pesos y no se puede subir una meta en un momento en el que se pretende generar credibilidad”.

Y agregó: “Si hay más demanda de pesos y no se puede emitir, y la tasa sube, claramente la recuperación económica, que todavía no se vio, va a ser más corta. Esto es, de hecho, una sábana corta. Todos sabíamos que cuando se ponía una meta de base monetaria, con la que estoy de acuerdo, iba a ser duro cumplirla. Se puso como prioridad bajar la inflación antes de crecer y hubo otras medidas que no acompañaron para bajar los precios, como los tarifazos. A la larga sirve para bajar la inflación pero es difícil sostenerla y más aun en un contexto electoral”.

La base monetaria mostró un crecimiento de virtualmente 0% a partir de octubre y sin embargo la inflación no dejó de acelerarse. En abril alcanzó su pico de 55,8% pero no es el techo. Se descuenta que en mayo acelerará nuevamente, ya que compara con un mes similar del 2018 de 2,1%. Si la inflación de mayo es 3,5% la interanual será de 58%. Si en cambio es de 3%, la interanual será de 57,2%. Hasta acá el cumplimiento de la meta no alcanzó para desinflar pero sí ayudó a frenar la recuperación de la actividad, tal como destacó Buteler.

Tal como señaló el presidente del BCRA, el éxito de la meta de emisión 0% depende del que pueda obtener la meta de déficit primario 0%. Es decir de en qué medida en que el Ministerio de Hacienda no precise financiamiento, es decir emisión, por parte del BCRA. La propia recesión viene poniendo en peligro el cumplimiento de esa meta, en la que ya no cree el grueso de los analistas. Para LCG, por caso, habrá un rojo primario de 0,8% al finalizar el año y uno total de 4,1%.

Al respecto, el economista del CESO, Estanislao Malic, afirmó: “Si tenés una economía que funciona con $100 y necesita $150 el año que viene, por la inflación, pero lo dejás en $100, entonces la economía va a funcionar al 66%. Eso hace bajar la recaudación y no se logra el superávit fiscal. Eso te obliga a emitir dinero. Tal vez no en el corto plazo porque podés posponer pagos o ajustar a los trabajadores pero eso es mientras dure la tolerancia. Y es un ajuste in crescendo, como un perro mordiéndose la cola, ya que la recesión hace necesarios nuevos ajustes”.

Y agregó: “A corto plazo la meta de crecimiento 0% de la base monetaria no tiene efecto en la inflación, ni en el control del dólar ni en las expectativas del mercado, que pide tasas en dólares cada vez más altas. Y en el mediano plazo es incumplible. Posiblemente en junio incumpla, por los aguinaldos”.