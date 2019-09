El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió hoy a visitar la provincia de Córdoba para participar de un almuerzo en la Fundación Mediterránea, donde expuso sobre la situación económica del país y explicó los alcances del pacto social que impulsa para los primeros seis meses de su eventual gestión.

Tras haber estado en territorio cordobés diez días atrás, con la intención de recortar la diferencia a favor del mandatario Mauricio Macri, habló ante un grupo de empresarios a los que les aseguró que podrá “afrontar la deuda con una negociación seria y sensata con los acreedores” y advirtió que en las actuales condiciones "Argentina no puede pagar".

"Ordenar a la Argentina es la condición central de ese acuerdo", subrayó el ex jefe de Gabinete, y expresó: "Tenemos que poner en marcha la economía promoviendo el consumo, en una economía atada con alambres. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, ahí viene la idea del pacto".

A su entender, "el día que Macri decidió congelar el consumo para bajar la inflación fue como bajar la perilla de luz para las empresas".