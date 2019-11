La flamante titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Kristalina Georgieva, llamó ayer por la tarde a Alberto Fernández, en lo que fue el primer diálogo directo entre la directora gerente del organismo y el presidente electo, que le aclaró que no continuará con la política de ajuste fiscal de Mauricio Macri.

"Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo", planteó el ex jefe de gabinete durante la comunicación telefónica.

La conversación ocurrió cerca de las 19 horas en las nuevas oficinas de Puerto Madero que alquiló Alberto para la transición hasta el 10 de diciembre, y estuvieron presentes sus referentes en materia económica Matías Kulfas y Cecilia Todesca. Por el momento, no se acordó ningún viaje a Washington a la sede del Fondo ni tampoco una visita técnica a la Argentina por parte de los encargados de monitorear las cuentas públicas del país.

Traducción mediante, el futuro mandatario le adelantó a la economista búlgara que "hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores". "Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir", remarcó, en línea con sus declaraciones previas en donde pidió que la economía vuelva a reactivarse como paso previo a poder afrontar los vencimientos de deuda.

En ese sentido, Georgieva le envió un guiño al destacar que "también nos interesa la propuesta que usted ha hecho en torno a un Pacto Social para disminuir la inflación".

Más temprano, la titular del FMI había concedido una entrevista a Bloomberg TV en la que buscó marcarle la cancha al próximo gobierno, al recomendar que vea después de asumir "dónde el gasto público no está dando resultados valiosos para el país".

Georgieva se habia mostrado preocupada por que la gestión de Alberto "tiene que encontrar la manera de salir de las limitaciones presupuestarias que existen", la "viabilidad fiscal" de sus propuestas y "la sustentabilidad del posible retorno al mercado".

Durante la conversación telefónica, Georgieva aseguró que "me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino". De esta manera, volvió a destacar otra de las ideas del futuro mandatario, en este caso, la de combatir el hambre en la Argentina.

En ese marco, Fernández le aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago pero "sin más ajustes".

El presidente electo le reiteró que la Argentina está "en un momento particularmente difícil" e insistió en que "estamos en condiciones de proponer un plan para resolver el problema de la Argentina y poder pagar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores".

El fin de semana, el mandatario electo había señalado que las negociaciones con los privados para reestructurar la deuda avanzan "más rápido de lo que piensan los medios".

Georgieva se mostró "muy ansiosa de conocer más detalles de su plan" y consideró el diálogo "una llamada muy constructiva".

El futuro mandatario valoró el llamado de la titular del organismo de crédito internacional y "celebró las coincidencias".

Por su parte, Georgieva destacó "la disposición a colaborar con su gobierno" y afirmó que "acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto".