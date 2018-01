Amazon.com Inc. mantuvo su dominio en la temporada de compras navideñas por Internet de 2017, pese a la creciente competencia de Wal-Mart Stores Inc., Target Corp. y Best Buy Co.

Amazon capturó el 89 por ciento del gasto por Internet entre los minoristas dominantes en la temporada navideña durante el período de cinco semanas que comienza en el Día de Acción de Gracias, según un análisis de datos de transacciones de tarjetas de crédito y débito realizado por Earnest Research en Nueva York. Wal-Mart, que compró Jet.com en 2016 por US$3.000 millones, se mantuvo en un distante segundo lugar, con un 4,4 por ciento.

Los datos muestran que la participación en el mercado ha cambiado poco con respecto a hace un año, incluso a medida que aumenta el gasto por internet. Eso sugiere que las tiendas físicas mantienen a sus clientes, pese a que más compradores cambian sus gastos a los sitios web de las tiendas, dijo Andrew Robson, presidente y director de ingresos de Earnest.

Los minoristas tradicionales han estado tratando de igualar la fortaleza de Amazon al ofrecer más productos en línea y agregar nuevos servicios como permitir que los compradores encuentren y compren productos en la web y los recojan en las tiendas cercanas.

"Hay una estabilización y los minoristas tradicionales con tiendas físicas están descubriendo cómo mantener la participación", dijo Robson.

Wal-Mart tradicionalmente experimenta un aumento en las ventas después de Navidad debido a los descuentos de liquidación, lo que podría mejorar sus totales finales, dijo.

Earnest mide el gasto total para cada minorista basado en transacciones anónimas del consumidor. Los totales de gastos de Amazon con base en Seattle miden el valor de la mercancía bruta, o el precio de todos los bienes vendidos en el sitio. Esa cifra es más grande que los ingresos totales de Amazon porque muchos de los productos provienen de comerciantes independientes y Amazon toma una comisión sobre la venta. Wal-Mart, con sede en Bentonville, Arkansas, también está construyendo su modelo de mercado en línea y mide las ventas por valor bruto de mercancía.

Earnest ha lanzado una herramienta de "Consumer Insights & Competitor Intelligence" que mide las preferencias de los consumidores en múltiples marcas. Una comparación reciente entre compradores de Wal-Mart y Amazon descubrió que los clientes de Amazon prefieren comprar ropa de Banana Republic, equipos de entrenamiento de Under Armour y comida rápida de Domino’s Pizza, mientras que los compradores de Wal-Mart prefieren la ropa H&M, Foot Locker y Taco Bell.