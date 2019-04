Ante el reiterado faltante de leche en las góndolas, el Gobierno anunció que a partir de esta semana habrá nuevas marcas que se sumarán al programa Precios Cuidados y que exhibirán productos a un costo inferior al promedio.

El ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo Augusto Costa, uno de los creadores de Precios Cuidados, criticó lo que consideró "una canasta de oferta" y estimó que "este nuevo intento de atacar el problema de precios no va a funcionar".



La incorporación de nuevas marcas de leche al programa de control de precios fue informado por el ministro de Producción, Dante Sica, en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno al término de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, de la que participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recién llegado de Washington tras haber participado de la Asamblea del FMI.



Respecto de la falta en las góndolas de Armonía, segunda marca de La Serenisima, Sica confirmó que su cartera tuvo contactos con la empresa y que le confirmaron que participarán del programa que se anunciará este miércoles como paliativo de la escalada inflacionaria.



"Estamos consiguiendo otras marcas que a partir de esta semana se van a complementar", indicó el funcionario y añadió que el propósito es "tener en oferta disponibilidad" del producto y que se mantengan los precios por debajo del promedio.



Ante una consulta sobre la problemática del mercado lácteo, el ministro dijo que se enfrentaron "factores estacionales, que afectaron principalmente a la leche de Precios Cuidados".



Consultado sobre los anuncios que hará Macri, afirmó que " Precios Cuidados no ha sido descuidado", tras considerar que "es un programa complementario de consistencia de política monetaria y fiscal" en contra de la inflación.



Este miércoles, el Jefe de Estado anunciará un paquete de medidas tendientes a frenar la escalada de precios, que en marzo podría superar el 4% y se aleja la posibilidad de que el Banco Central recorte las tasas de interés, un motivo más que frena la reactivación económica.



Además, dentro del incipiente proceso electoral, el Gobierno busca reactivar el consumo que habilite una mínima recuperación de la actividad económica.

Críticas

En declaraciones en el programa radial Toma y Daca, Costa explicó que "cuando asume el gobierno de Macri lo que hace es cambiar completamente la lógica del programa" y aseguró que "deja de ser un programa para darle referencia a los consumidores, y empieza a apuntar cada vez más a una canasta de productos de segundas marcas o que son consumidos por sectores de menores ingresos".

"Los productos mas representativos como la gaseosa más importantes, la leche más reconocida, los productos de almacén más conocidos, empiezan a salir de los programas por presiones de la empresas, y se empieza a orientar a una canasta de oferta que se va separando bastante del resto de lo que pasa en el mercado y, además, se deja de controlar y de señalizar en las góndolas", sostuvo el ex secretario de Comercio.

Respecto a como evoluciona el programa, Costa consideró "creo que fue perdiendo el sentido, los consumidores dejaron de tenerlo como un instrumento para tomar sus decisiones. Estuve escuchando lo que el Gobierno presuntamente anunciará y estimo que este nuevo intento de atacar el problema de precios no va a funcionar. Veo otro anuncio más de tinte político o para demostrar que el gobierno se esta preocupando, pero con un efecto no muy efectivo".

En cuanto a la pelea para llegar a un acuerdo de precios, Costas consideró: "El Gobierno debe negociar con las empresas, debe defender los intereses de los consumidores utilizando todas las herramientas que la legislación nos da, se termina armando programas que, como fue inicialmente Precios Cuidados, son valorados y sirven".

"Lo que veo en este Gobierno es que le cuesta sentarse a negociar e imponer los intereses de los consumidores. Creen, por una cuestión ideológica, que es meterse en la decisión de los empresarios e ir con una propuesta del mercado y está mal, y si partís de esa lógica no vas a negociar bien", concluyó.