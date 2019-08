El Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina ( UIA) decidió ayer convocar al Consejo General de la entidad para definir las propuestas del sector que le presentarán a los candidatos presidenciales. Será la primera vez que ese órgano interno se reúna después de más de 15 años, en coincidencia con la crisis económica, política y social desatada en 2001, y configura el análisis de la escena por la que atraviesa el país en la actualidad.

Los lineamientos de los industriales son conocidos y surgieron del análisis técnico del CEU y de la aprobación política de las regiones y sectores que integran la UIA. Y si bien entre los fabricantes existe un convencimiento uniforme sobre la próxima gestión presidencial en manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, buscarán con esta plataforma dejar sentada una guía de largo plazo para el desarrollo de un país.

La reunión del Comité, en las que estuvieron invitados los economistas Marina Dal Poggeto, Andrés López y Daniel Heyman, sirvió para ratificar el clima de "preocupación total" entre los empresarios fabriles, quienes consideran que existe en la actualidad la combinación "fatal" de tres variables en crisis: la económica, la política y la social.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, es el encargado de surfear las relaciones entre "un gobierno que ya no cuenta con la confianza del mercado" y las necesidades de las fábricas de llegar al 11 de diciembre, cuando el próximo presidente empiece a delinear las acciones para recuperar la actividad manufacturera, "clave para sortear los problemas de desconfianza el mercado", según confió a BAE Negocios una fuente que participó del cónclave de ayer en la sede porteña de la entidad.

"Todo el escenario es apocalíptico y lo llamativo es que todos lo vemos igual. No hay salida. El problema es que si no se ponen de acuerdo en la política, no podemos descifrar cómo llegamos a las elecciones o al recambio de gobierno", alertó uno de los máximos líderes del espacio fabril más representativo del país.

En la UIA consideran que el problema económico, "con un mercado que ya no le cree a este Gobierno ni al programa del FMI", se trasladó a un conflicto político. "Pero lo más grave es que hoy existe una crisis social agobiante y los industriales la conocemos de cerca porque nuestras fábricas están en los conurbanos y en las provincias que la están pasando muy mal", le dijo a este diario otro líder empresario.

El Consejo General de la UIA plasmará los lineamientos industriales para la recuperación pero a sabiendas de que la reactivación del sector -que tal como señaló este diario y antes de la nueva corrida cambiaria retrocedió diez años en nivel de producción- "llevará mucho tiempo".