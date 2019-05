La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentará hoy la recaudación tributaria de abril, y la expectativa oficial es que vuelva a registrar una caída en términos reales, aunque menor a la de marzo. El dato que va a publicar la agencia oficial recaudatoria será clave porque es también el primer indicador de la actividad económica del cuarto mes del año, sobre el que hay grandes dudas: por la mega tasa de interés y la inflación por las nubes, no se espera que haya habido reactivación. Durante el primer trimestre la recesión golpeó fuerte a la recaudación y eso obligó a realizar mayor ajuste fiscal, lo que redunda en más recesión (el gráfico muestra cómo los menores ingresos fueron de la mano con mayores recortes).

Durante su última conferencia de prensa, en la que publicó los datos de marzo, el director ejecutivo de Afip, Leandro Cuccioli, tuvo que volver a dar malas noticias, con una caída real que según sus cálculos fue de 11,1% pero que contra el IPC Nacional de marzo fue de 14,1%. Ahí adelantó que para abril las expectativas eran relativamente mejores.

Y es que para Cuccioli la recaudación del impuesto al cheque adelanta la de IVA del mes siguiente. Si bien durante marzo Débitos y créditos (el mencionado impuesto al cheque) creció apenas 35%, lo que significó una caída real de 12,8%, ese número treparía a 50% si se tuviera en cuenta que marzo tuvo dos días hábiles menos. Tal sus palabras, Cuccioli considera que los ingresos por IVA podrían llegar a mejorar 50% en abril.

Si esa proyección optimista se verifica en lo concreto y se convierte en dato, la recaudación del principal componente tributario habrá mostrado una contracción real de 4,3%. Y es que si la inflación de abril fue de 4%, como prevé el grueso de las consultoras, la interanual llegará a 56,7%.

Partido importante el que se juega hoy el Gobierno. En aquella conferencia, Cuccioli dijo: "No me sorprende que la recaudación esté dando por debajo de la inflación. Me gustaría informar mejores números pero es lógico que sea así. Me encantaría decir que va a mejorar 60% pero no es creíble. Al desempeño del campo deberíamos verlo en IVA y derechos de exportación a partir de abril. Débitos y créditos nos pone expectantes, tras un marzo en el que tuvimos el mayor desfasaje de nuestra gestión entre inflación y recaudación".

El dato anticipará mucho sobre la actividad de abril, tras un marzo que promete una caída de al menos 1%. Pero además permitirá anticipar bastante sobre las nuevas necesidades de ajuste fiscal y sobre la continuidad del desempeño fiscal, en la búsqueda de cumplir con la única meta oficial que sigue en pie: la del déficit primario 0%. Cada vez son menos los analistas que creen en su cumplimiento.

Un informe reciente de Economía & Regiones previó que el rojo alcanzará el 1%, en un escenario realista. En realidad la consultora dirigida por Diego Giacomini espera que sea mayor a eso. Otras como Eco Go calculan que el déficit antes de los intereses será de al menos 0,6%. A esos números, de hecho, hay que sumarle el lado financiero, que agrega un rojo de al menos 3,3%. Es decir, un total de al menos 4%.

Desde el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA) destacan que el círculo vicioso de ajuste fiscal, que genera menor actividad, y por ende menor recaudación, y entonces más ajuste fiscal, también implicará un intento oficial de aumentar la presión fiscal. Cuccioli ya anunció que volvió atrás con la baja de percepciones de IVA para las importaciones de bienes intermedios. La medida buscaba incentivar la producción en tiempos de crisis y Afip decidió resignar ese beneficio para las empresas. Ahora la búsqueda será, tal como anticipó BAE Negocios, volver a incrementar la alícuota de las retenciones.