La recaudación fiscal se habría incrementado un 26,6% interanual en febrero, principalmente por el sustento dado por impuestos al consumo y a la seguridad social. El número final será difundido hoy por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Según el promedio de un sondeo de Reuters, los especialistas privados coinciden en que el ritmo de la recolección tributaria se ubica algo por arriba de la inflación anual real esperada, aunque lejos del 15% que prevé el Gobierno para el 2018.

Las proyecciones entre analistas nacionales y extranjeros reflejaron una recaudación promedio de $218.038 millones, mientras que la mediana arrojó $219.861 millones para los ingresos tributarios del segundo mes del año.

El impulso del IVA (impuesto al consumo) y de la Seguridad Social y Ganancias (impuesto al salario) seguirán siendo el sostén de la recaudación, dijo un analista de la consultora Ecolatina. En enero de 2017, según datos de la AFIP, la recaudación impositiva arrojó un total de $172.222 millones.

Las estimaciones de los analistas oscilaron entre una recaudación mínima de $211.833 millones y una máxima de $220.598 millones. "Destacamos la influencia de la construcción y el comercio mayorista (...) que se vio favorecida por los mayores volúmenes de exportaciones e importaciones", agregó el centro de estudios económicos Orlando Ferreres & Asociados.

Cerró definitivamente el blanqueo

Ayer tuvo lugar el último vencimiento de plazo para regularizar el blanqueo de 2016 cuando quedó el trámite sin completar a pesar de haber efectuado el pago del impuesto especial. Se trata de casos de sujetos que pagaron la penalidad del sinceramiento pero que por alguna razón no llegaron a hacer la presentación de sus bienes ocultos, según el portal iProfesional.

Una consecuencia no deseada del régimen fue el hecho de que muchos sujetos pagaron el impuesto especial, pero no llegaron a realizar la presentación de la declaración jurada correspondiente y, por tal motivo, no lograron obtener el comprobante de presentación del formulario F. 2009.

Este inconveniente estuvo originado en que, como resulta habitual, el sistema colapsó los últimos días por la gran cantidad de presentaciones, como así también porque en muchos casos las entidades financieras demoraron en acreditar los pagos realizados desde cuentas radicadas en el exterior.