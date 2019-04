El presidente Mauricio Macri anunciará hoy dentro del paquete anticrisis un plan de facilidades para quienes tengan deudas tributarias, adelantó el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), Leandro Cuccioli, durante un almuerzo organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño.

Si bien el funcionario ni sus voceros dieron mayores precisiones, se trata de una medida esperada por el sector productivo, que pedía algo más que solamente un congelamiento de precios y créditos a jubilados para reactivar el consumo.

"Mañana habrá anuncios de planes por morosidad tributaria por parte del presidente Mauricio Macri", anticipó Cuccioli en la presentación que hizo ante los contadores que almorzaban un plato en base a pollo con salsa de hongos y papas a la crema.

Tampoco se detalló si el ente recaudador también tomará cartas en el asunto respecto a los embargos, otro de los reclamos que planteaban desde la industria para que el plan del Gobierno pueda tener resultados concretos en la macroeconomía.

En ese sentido, Cuccioli aseguró que "la AFIP tiene la cartera de préstamos más grande de la Argentina con $300.000 millones financiados, que incluso supera al Banco Nación". Es que con tasas de interés astronómicas, las empresas pasan a financiarse con el ente recaudador, que les cobra punitorios inferiores a lo que cobran los bancos.

El funcionario protagonizó un contrapunto con el presidente del Consejo, Humberto Bertazza, quien lo criticó por las cartas que mandó la AFIP a las empresas que realizaron ajustes por inflación para avisarles que abrirían una investigación. "Es un derecho legítimo avalado por la Corte y la nota suena a amenaza velada", cuestionó Bertazza.

En otro orden, Cuccioli puso paños fríos a sus dichos de días atrás sobre lo que facturan los contadores, al señalar que "no me refería a los contadores, abogados o ingenieros, me refiero a la AFIP". "Ustedes terminan haciendo las cosas a las 2 de la mañana por culpa nuestra y por supuesto que el profesional tiene que cobrarle eso al cliente. Es un tema de bajar el costo de cumplimiento en la Argentina", se disculpó el jefe del ente recaudador.

Previamente, Bertazza había transmitido el disgusto generado por los dichos atribuidos funcionario en relación con los honorarios de los profesionales.

En su disertación, el administrador federal aseguró que si se logra reducir un 10% la evasión impositiva se solucionaría el problema del déficit de la Argentina.

"Queremos bajar de 33,5% a 23,5% la evasión de IVA" en un lapso de cinco años, explicó.