En medio de protestas, en donde la Policía reprimió una masiva movilización de vecinos que se oponen a la instalación de un megaproyecto minero para la explotación de plata, el ministro de Minería y Energía de la Nación, Juan José Aranguren, exhortó desde la localidad de Telsen a la sociedad y a la dirigencia política de Chubut a que debatan el desarrollo del sector minero.

Lo cierto es que la cumbre, lejos de ser sólo un encuentro de negocios, se convirtió en territorio de disputa política, luego que mas de 300 efectivos de la Policía Federal, de la Infantería y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) debieron custodiar al ministro Aranguren, los integrantes de la Cámara Minera de Chubut, intendentes de la mesa provincial y legisladores provinciales de las protestas callejeras que revolucionaron a la localidad chubtense de Telsen.

El enojo de los ambientalistas se debe al impulso que se le da desde el Gobierno al proyecto minero "Navidad", el cual pretende explotar el reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la compañía Pan American Silver Argentina, que se encuentra paralizado y por el que la compañía prevé una inversión de hasta 1.000 millones de dólares

Pese a que el Aranguren fue conciliador y sostuvo en el encuentro que "desde el gobierno nacional no venimos a imponer nada, no queremos imponer nada, no debemos imponer; sólo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera", en los hechos tampoco desde el ejecutivo provincial se le está dando apoyo manifiesto, ya que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se excusó de participar del encuentro. En cambio, asistieron intendentes de diversa orientación política como Carlos Linares, de Comodoro Rivadavia; Ricardo Sastre, de Puerto Madryn; Adrián Maderna, de Trelew, y otros jefes comunales de la comarca que están interesados en la explotación del yacimiento. A los dirigentes políticos se sumaron representantes de cámaras empresariales y sindicalistas, como el secretario general del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, y representantes de los trabajadores mineros.

Como cierre del evento, se firmó un documento que será público en los próximos días y que impulsa el debate sobre la explotación minera.

Tensión en Telsen

Previo al encuentro se produjeron situaciones de tensión entre el centenar de manifestantes anti mineros que llegaron en colectivos a Telsen desde otras localidades de Chubut y Río Negro. Según Pablo Lada, miembro del Movimiento Antinuclear de Chubut y de la Unión de Asambleas Patagónicas, "la policía nos reprimió cuando intentábamos sacar unas pertenencias, incluso disparando balas de goma que hirieron a uno de los vecinos convocados, lo cual es una lástima porque nosotros venimos a manifestar nuestro rechazo y no nos dejaron entrar".

En diálogo con Télam, el comisario mayor Victor Hugo Acosta, jefe de la unidad regional de Puerto Madryn de la policía del Chubut, sostuvo que "los manifestantes intentaron llegar a un lugar que teníamos custodiado, y como se impidió el paso le arrojaron a un efectivo una piedra de grandes dimensiones por lo que se hizo un disparo al suelo, como marca el protocolo y ahí terminó todo".

No existieron ni disturbios ni heridos, porque nosotros tenemos la consigna de respetar la libertad de expresión y simplemente cuidamos las instalaciones", sostuvo el efectivo.