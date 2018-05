El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, tiene previsto viajar el viernes a Australia para tomar contacto con las autoridades y con las más importantes empresas del sector minero de ese país a fin de atraer nuevas inversiones al país.

En su visita al segundo inversor del rubro en la Argentina (detrás de las compañías canadienses), Aranguren estará acompañado por el subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Biset, confirmaron funcionarios de la cartera.

La misión apunta a fortalecer la relación bilateral, ya que “Australia tiene mucha similitud con la Argentina, y junto con Canadá son los países con los cuales tenemos que ver cómo se hace la minería, cuáles son las cosas que se deben hacer y cuáles no, para pulir nuestro accionar”, señaló el secretario de Minería, Daniel Meilán.

Destacó que “antes venían más inversores canadienses y ahora parece que van a venir más australianos, que están buscando otros lugares en el mundo y a nuestro país lo toman como un lugar alternativo”.

En una entrevista concedida con motivo del Día de la Minería, el secretario destacó la oportunidad del viaje “justo en el momento en que el Acuerdo Federal Minero está entrando al Senado en los próximos días, y esto sirve para volver a generar confianza”.

"Todo esto lo podemos ver reflejado en el litio, vamos viendo que la Argentina vuelve a ser un lugar apreciado para las inversiones”, resaltó Meilán.

Se refirió luego a su participación en las ferias mineras PDAC, los primeros días de marzo en Canadá, y Expomin, en Santiago de Chile a fines de abril, en las cuales “la Argentina dio un salto” en el interés inversor.

El país, evaluó Meilán, “no está entre los primeros lugares, pero sí se mostró que, en vez de bajar, las inversiones subieron casi al doble, siempre hablando de exploración (pasó de u$s 140 millones en 2016 a u$s 300 millones el año pasado) y eso es una muestra de que hay un interés manifiesto, no solamente en el litio, sino en otros minerales también”.

El secretario puntualizó que en la actualidad hay unas 80 empresas mineras explorando en el país (21 en búsqueda de litio), y unos 120 prospectos sobre distintos minerales.

En cuanto al Acuerdo Federal, Meilán anticipó que en dos semanas será girado a la Cámara de Senadores, para lo cual ya hubo reuniones con Guillermo Pereyra, titular de la comisión de Minería, Energía y Combustibles.

La semana próxima los encuentros se extenderán a los senadores Miguel Angel Pichetto (jefe del interbloque Argentina Federal) y Federico Pinedo (bloque Cambiemos), para explicar los objetivos del acuerdo.

"También estuvimos trabajando en San Juan con cada provincia para coordinar cómo iba a actuar cada una y buscar una estrategia de comunicación”, dijo Meilán.

"No creo -añadió- que en el Senado tengamos problemas, aunque puede ser que sí en Diputados, pero tampoco le veo muchas dificultades. Los gobernadores han firmado el acuerdo con el Presidente y estamos buscando también el consenso por medio de las autoridades mineras que están hablando con sus diputados”, concluyó Meilán.